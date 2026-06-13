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Ce au convenit țările UE în privința compensaţiilor pentru întârzierile zborurilor

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Aeroport
Foto: Profimedia
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Taxele pentru bagaje

Ţările Uniunii Europene au convenit vineri să menţină pragul actual de trei ore pentru întârzierea zborurilor pentru compensare în următorul set de drepturi ale pasagerilor aerieni din UE şi să solicite o mai mare transparenţă a preţurilor pentru bagajele de mână, a declarat un diplomat de rang înalt al blocului comunitar.

Cele 27 de state membre vor trimite acum propunerea Parlamentului European, care o va evalua începând de luni, a spus diplomatul citat de Reuters, potrivit Agerpres.

Parlamentul European şi ţările membre ale UE au avut un dezacord asupra unui pachet de măsuri propus iniţial de Comisia Europeană, în urmă cu mai bine de un deceniu.

Comisia propusese ridicarea pragului de compensare la patru ore, iar statele membre au încercat să plafoneze suma la 500 de euro.

Conform normelor în vigoare din 2004, pasagerii zborurilor cu întârzieri de peste trei ore pot solicita compensaţii de la 250 de euro până la 600 de euro, în funcţie de durata zborului.

Statele membre au decis să menţină situaţia actuală în ceea ce priveşte chestiunea controversată a compensaţiilor pentru întârzieri. Această problemă a pus în opoziţie companiile aeriene, care au cerut mai multă flexibilitate pentru a rămâne competitive, şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor.

Taxele pentru bagaje

În ceea ce priveşte cealaltă problemă controversată - taxele percepute de unele companii aeriene pentru bagajele de mână -, statele membre au propus obligarea companiilor aeriene să includă taxele pentru bagajele de mână în preţul de bază al biletelor, cu posibilitatea de a oferi reduceri consumatorilor care nu vor acest lucru. Măsura îşi propune să îmbunătăţească transparenţa şi comparabilitatea preţurilor.

Aceste taxe au fost larg criticate de asociaţiile pentru drepturile consumatorilor din întreaga UE şi au declanşat o bătălie politică în 2024, când Ministerul spaniol pentru Drepturile Consumatorilor a amendat companiile aeriene low-cost cu 179 de milioane de euro pentru că le-au perceput. Companiile aeriene fac apel împotriva amenzii.

De asemenea, ţările au păstrat neschimbate regulile care permit unui adult însoţitor să stea lângă un copil fără a plăti o taxă şi care obligă companiile aeriene să ofere mai multe servicii în cazul pierderii legăturilor.

De asemenea, ele au împiedicat companiile aeriene să oblige pasagerii să descarce o aplicaţie pentru telefonul mobil pentru a obţine un permis de îmbarcare, o practică introdusă de Ryanair în noiembrie.

Editor : B.P.

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