România primește 4 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru promovarea unor alimente în UE și pe piețe terțe

Comisia Europeană a aprobat finanţarea a două programe româneşti de promovare a produselor agroalimentare, în valoare totală de aproximativ 4 milioane de euro, a anunţat, luni, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Potrivit unui comunicat al MADR, din cele cinci proiecte depuse de România în acest an, două au fost selectate direct pentru finanţare, iar celelalte trei au fost trecute pe lista de rezervă, putând intra la finanţare în cazul unui buget suplimentar disponibil.

„Finanţarea programelor SIMPLE este pusă în aplicare de statele membre în cadrul gestiunii partajate. Vor primi finanţare din partea UE în valoare de aproximativ 4 milioane euro, după semnarea acordurilor de grant”, se arată în comunicat.

Campaniile se vor concentra pe promovarea în ţări din afara Uniunii Europene, cum ar fi Japonia şi Thailanda, a sucurilor de cătină în amestec cu ghimbir sau măr, nectar de cătină, cătină organică uscată sau măcinată, ulei de cătină, amestecuri din cătină cu colagen sau ginseng şi apilarnil, dar vor viza şi pieţele din ţări ale UE, precum Franţa, Germania şi cea naţională, prin promovarea unei game variate de produse din carne de pui, cum ar fi: muşchiuleţ de pui, pipote şi inimi, ficat de pui, pulpe de pui etc.

„Astfel, prin propunerile selectate România îşi consolidează poziţia pe piaţa agroalimentară europeană şi globală şi sporeşte competitivitatea sectorului agroalimentar al UE, încurajând trecerea la o alimentaţie mai sănătoasă şi mai echilibrată”, menţionează MADR.

Programele de promovare aprobate susţin obiectivele Pactului Verde European, ale Strategiei „De la fermă la consumator” (Farm to Fork) şi ale Politicii Agricole Comune (PAC), punând accent pe sustenabilitate şi agricultură ecologică. Selecţia a fost realizată în cadrul campaniei 2026 a Politicii UE de promovare a produselor agricole „Enjoy, it's from Europe”.

Editor : C.L.B.