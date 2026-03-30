Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene, spune că Europa nu se confruntă cu o penurie în sensul aprovizionării, accesului la combustibil, ci avem o criză a prețului. Ea afirmă că Executivul european analizează măsurile adoptate și în 2022, adică „măsuri de flexibilizare, spre exemplu, a ajutoarelor de stat care să permită până la urmă statelor membre să intervină pentru a-și proteja companiile, pentru a proteja cetățenii, gospodăriile”. Ea mai spune că nu a fost luată o decizie în acest sens.

„Noi avem un precedent. Este vorba de anul 2022, când Europa s-a confruntat cu o criză similară legată de carburanți, dar în momentul de față Comisia Europeană nu a emis o recomandare specifică la situația în care ne aflăm. Europa nu se confruntă cu o penurie în sensul aprovizionării, accesului la combustibil. Avem o criză a prețului.

Ce se întâmplă momentan în aceste zile, în aceste săptămâni, este o coordonare strânsă cu fiecare stat membru și ați văzut că fiecare stat membru a venit cu diverse reduceri de taxe, accize, subvenționare. Ne uităm la ce măsuri am luat și în 2022, niște măsuri de flexibilizare, spre exemplu, a ajutoarelor de stat care să permită până la urmă statelor membre să intervină pentru a-și proteja companiile, pentru a proteja cetățenii, gospodăriile. Deci către asta ne uităm, dar încă nu s-a luat nicio decizie în acest sens”, susține Roxana Mînzatu.

Comisarul european pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire spune că membrii Comisiei sunt „îngrijorați.”

„Este un scenariu pe care îl urmărim, cât de tare se înrăutățește situația, în ce ritm și este posibil să intervenim cu astfel de măsuri, dar încă nu suntem în acel moment la nivelul Uniunii Europene.

Întotdeauna e cel mai util să lucrez cu scenariul pesimist, ca să poți să-ți protejezi până la urmă statele membre și cetățenii”, afirmă comisarul Roxana Mînzatu.

