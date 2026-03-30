Nicuşor Dan, discuţii cu Roxana Mînzatu, vicepreşedinte al CE, despre bugetul UE: Avem nevoie de finanţare cel puţin la nivelul actual

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, luni, la Palatul Cotroceni, discuţii cu Roxana Mînzatu, vicepreşedinte al Comisiei Europene, şeful statului afirmând că, pentru România, este important ca bugetul UE să rămână unul consistent. „Avem nevoie de o finanţare cel puţin la nivelul actual, pentru a menţine ritmul investiţiilor”, arată Nicuşor Dan, pe Facebook.

„Proiectul european trebuie să se concentreze, înainte de toate, pe oameni, pe locuri de muncă de calitate, pe investiţii în educaţie, în sănătate şi pe protejarea drepturilor fiecărui cetatean. Sunt problematici esenţiale, de care depinde stabilitatea socială a continentului nostru, mai ales în perioada dificilă pe care o traversăm. Despre aceste priorităţi am discutat astăzi, la Palatul Cotroceni, cu Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene”, scrie preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Şeful statului arată că au vorbit concret despre cum putem atrage şi folosi mai eficient fondurile europene pentru proiecte sociale care să producă rezultate vizibile pentru oameni.

„I-am transmis doamnei Mînzatu că, pentru România, este important ca bugetul UE să rămână unul consistent. Avem nevoie de o finanţare cel puţin la nivelul actual, pentru a menţine ritmul investiţiilor în domenii strategice”, precizează preşedintele.

Nicuşor Dan mai afirmă că, totodată, dialogul a vizat teme majore ale agendei sociale europene: mobilitatea forţei de muncă, recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale la nivel transfrontalier, soluţii pentru a scădea costurile la energie, facilitarea investiţiilor în locuinţe sustenabile, sprijinirea categoriilor vulnerabile.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.C.