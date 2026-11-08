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Ce s-a descoperit în casa suspectului atacului din Cracovia. Donald Tusk: „Asta arată imaginea surprinsă de dronă”

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Shooting on the Main Square in Krakow
Atac armat în Cracovia, 7 noiembrie 2026. Foto: Profimedia
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Un bărbat și două femei au fost găsiți morți în casa bărbatului suspectat că ar fi comis atacul armat de sâmbătă din Cracovia, a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk, conform TVP World.

Cadavrele au fost descoperite în timpul unei percheziții efectuate la locuința din Ostrowiec Swietokrzyski, orașul natal al suspectului.

„Probabil că în casa atacatorului se află persoane decedate. Vom confirma acest lucru. Asta arată imaginea surprinsă de dronă”, a declarat Tusk.

Victimele, două femei și un bărbat, sunt, cel mai probabil, membrii cei mai apropiați ai familiei autorului faptei, a adăugat el.

Tusk a declarat că vor fi furnizate mai multe informații atunci când va fi posibil.

Șase persoane au fost ucise în urma unui atac armat care a avut loc în Piața Principală din Cracovia, iar 16 au fost rănite, printre care și polițiști. Autoritățile din Polonia l-au identificat pe suspect ca fiind un cetățean polonez, în vârstă de 25 de ani. Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwinski, a precizat că autorul incidentului a fost „împușcat și neutralizat” de poliție și se află în continuare în spital, în stare gravă. 

Orașul, situat în sudul Poloniei, este vizitat de milioane de turiști în fiecare an. Piața Principală istorică, înconjurată de cafenele, unde a avut loc incidentul, este una dintre cele mai importante atracții și locuri de întâlnire din Cracovia.

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Editor : A.M.G.

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