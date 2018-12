Cel mai negru scenariu pentru Marea Britanie. CE începe implementarea planului de Brexit fără acord

Comisia Europeană a anunțat că a început implementarea planurilor pentru unul dintre cele mai negre scenarii privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană: un Brexit fără acord, relatează BBC News.

Premierul britanic Theresa May nu a reușit încă să îi convingă pe parlamentari să voteze acordul negociat cu UE și să limiteze astfel impactul unui Brexit dur, fără acord. Au mai rămas 100 de zile până la momentul în care Marea Britanie va ieși din blocul UE.

Planul Comisiei Europene pentru un Brexit „hard” include 14 măsuri „specifice și temporare” care vizează domenii precum serviciile financiare, transportul aerian și climatul, pentru a evita posibilele blocaje în țările care fac parte din UE.

„Aceste măsuri nu pot și nu vor reduce impactul pe care îl are un scenariu de Brexit fără acord. Este doar un exercițiu de limitare a pagubelor. Un astfel de plan este necesar în condițiile în care în Marea Britanie există încă multă confuzie privind ieșirea din UE”, a declarat comisarul european pentru dialog social Valdis Dombrovskis.

Care sunt măsurile temporare despre care vorbește Comisia Europeană

Aceste 14 măsuri temporare la care face referire CE vizează menținerea funcționalității în mai multe industrii. Ele vor permite, pentru o perioadă limitată de timp:

companiile aeriene britanice să poată efectua zboruri în și dinspre Uniunea Europeană, dar nu și între statele membre UE

transportatorii rutieri de mărfuri în UE nu vor fi obligați să obțină permis de transport timp de nouă luni

reglementările privind servicile financiare din Marea Britanie să fie recunoscute ca echivalente cu cele ale UE pe o perioadă de doi ani

Liderii la Bruxelles subliniază că aceste măsuri sunt limitate în timp și că ele vor fi revocate fără niciun fel de consultare cu Marea Britanie. Singurul scop al acestor măsuri nu este de a proteja Regatul Unit, ci de a evita blocajele și aspectele catastrofice ale Brexitului pentru statele membre UE, mai notează BBC.

Și guvernul britanic a început să se pregătească, pe ultima sută de metri, pentru un scenariu de Brexit fără acord. Guvernul a trimis scrisori pentru peste 140.000 de firme, în care li se cere să își pregătească o strategie în avans pentru Brexit.

”Cu doar trei luni înaintea ieşirii din Uniunea Europeană, noi am atins acum punctul în care trebuie să accelerăm aceste pregătiri”, a declarat un purtător de cuvânt al lui May, la finalul ultimului consiliu de miniştri din acest an.

Mii de militari, ”pregătiţi” să intervină în cazul unui Brexit fără acord

De asemenea, ministrul britanic al Apărării Gavin Williamson a anunţat marţi, în Parlament, că 3.500 de militari sunt ”pregătiţi” să intervină în cazul în care ţara iese din Uniunea Europeană (UE) fără acord, relatează AFP.

Aceşti militari - inclusiv rezervişti - vor fi ”pregătiţi” să susţină serviciile guvernamentale care vor anunţa că au nevoie, în pofida faptului că nu s-a depus ”vreo cerere oficială” în acest sens, a precizat ministrul.

Theresa May a încheiat cu Bruxellesul un acord de divorţ, după 17 luni de negocieri dificile, pe care doreşte ca parlamentarii să-l ratifice, însă aceştia îi sunt în majoritate ostili, consolidând scenariul unei ieşiri fără acord.

Posibil haos în cazul unui Brexit fără acord

Guvernul a publicat deja, în ultimele luni, zeci de note tehnice evocând - în caz de ”no deal” - o creştere a cheltuielilor telefonice şi bancare, eventuale penurii de medicamente sau un posibil haos în transporturi.

Banca Angliei a avertizat, la rândul ei, cu privire la o prăbuşire a lirei sterline şi o creştere extrem de puternică a şomajului.

În faţa blocării situaţiei, tot mai multe voci se ridică pentru a susţine organizarea unui al doilea referendum, atât în opoziţie, cât şi în rândul conservatorilor. Însă Theresa May a respins categoric ipoteza repetării referendumului pentru Brexit, afirmând că acesta ar scădea credibilitatea Marii Britanii și ar încălca voința poporului, exprimată la primul referendum.

