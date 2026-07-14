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Companiile aeriene europene au rezerve de carburant pentru mai puțin de o lună

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Frankfurt Airport
Foto: Profimedia
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Europa a importat combustibil pentru avioane din SUA și Asia, a crescut producția rafinăriilor și a apelat la stocuri pentru a menține avioanele în zbor – și totuși rămâne regiunea cea mai expusă, pe măsură ce tensiunile reînnoite din Orientul Mijlociu sporesc riscul unor noi întreruperi ale aprovizionării.

Marea Britanie, Franța și Germania sunt deosebit de vulnerabile pe un continent unde, în urma închiderii rafinăriilor de-a lungul a zeci de ani, dependența de livrările din Orientul Mijlociu prin Strâmtoarea Hormuz este mai mare decât în majoritatea celorlalte țări, scrie Reuters.

Strâmtoarea, prin care trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat transportate pe mare la nivel mondial până când atacurile aeriene ale SUA și Israelului au declanșat un război împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, a fost parțial redeschisă în iunie.

În iulie, însă, o armistițiu fragil a fost pus în pericol de atacurile lansate de ambele părți.

Datele furnizate de firma de consultanță Energy Aspects, din 18 iunie, anticipează deja un deficit de aprovizionare la nivel european de aproape 600.000 de barili pe zi în al treilea trimestru, față de excedente de 116.000 bpd în Statele Unite și de 425.000 bpd în regiunea Asia-Pacific.

Stocurile se ridicau la 38 de milioane de barili la începutul lunii iunie, comparativ cu 99 de milioane în Statele Unite, a precizat Energy Aspects. Acest lucru înseamnă că Europa dispune de o acoperire a cererii de mai puțin de 30 de zile, arată calculele Reuters — cea mai redusă dintre marile piețe de combustibil pentru avioane.

Cele mai recente date disponibile din ultimul raport lunar al Agenției Internaționale pentru Energie au arătat că, la sfârșitul lunii mai, stocurile de combustibil pentru avioane erau, conform datelor provizorii, cu 10% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce producția rafinăriilor a crescut cu 30%. Cifrele indicau, de asemenea, o marjă de siguranță de doar o lună.

 

Editor : Sebastian Eduard

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