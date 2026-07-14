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Video Filmul tragediei din Munții Bucegi. Greșeala care i-a fost fatală alpinistei care a căzut 40 de metri în gol: „Evident nu ține”

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ancheta bucegi
A fost cea mai complexă misiune de salvare montană din ultimii ani. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Anchetă de proporții, după ce o alpinistă a murit în Munții Bucegi. Femeia, medic stomatolog din Capitală, a căzut în gol 40 de metri, după ce coarda de cățărare s-a rupt. Răniți au fost și alți trei alpiniști, dar au fost salvați la timp și se recuperează la spital. 

Zona Albișoara Brânei, unde se aflau cei 4 alpiniști, e una dintre cele mai abrupte văi de pe masivul Caraiman. Toți 4 erau prinși de stâncă cu același dispozitiv de asigurare. Într-o fracțiune de secundă, le-a cedat coarda și au căzut în gol zeci de metri, legați unul de altul.

„Un piton cum am eu aici, numai că atât de scurt. Și, fiind atât de scurt și intrând atât de puțin în stâncă, evident nu ține”, explică Sergiu Frusinoiu. unul dintre salvatorii care au participat la misiunea de salvare.

Cu ultimele puteri, unul dintre bărbați a alertat autoritățile. A fost cea mai complexă misiune de salvare montană din ultimii ani. Au participat patru elicoptere, inclusiv un Black Hawk.

„Prin telefon le-am făcut instructaj: să pună o lumină puternică, de la blițul telefonului sau de la lanternă spre elicopter, în momentul în care suntem deasupra lor, să îi vedem”, povestește Sergiu Frusinoiu.

Victimele au fost scoase dintre stânci după mai bine de 3 ore. Doi dintre supraviețuitori au fost duși la Spitalul Floreasca din Capitală, iar altul la Spitalul Județean din Brașov. Pentru prietena lor, în vârstă de 36 de ani, a fost ultima cățărare.

„Muntele își ia tributul, ca și marea. Și dacă știi traseele e foarte greu, dar să nu știi... O clipă de neatenție și soarta”, e de părere o localnică.

„Teoria și practica în alpinism, în cățărare, spune că ai nevoie să ai măcar două puncte diferite de protecție, ca în cazul în care unul dintre ele cedează, al doilea să preia sarcina”, explică Marian Anghel, directorul unei școali de instruire în alpinism.

După tragedie, a fost deschisă o anchetă.

„Polițiștii efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Prahova, Cătălina Mocanu.

Specialiștii le recomandă oamenilor care vor să urce pe munte să participe la un curs de inițiere în alpinism și să învețe temeinic tehnicile de siguranță.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

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