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Culisele operațiunii secrete prin care Israelul a vrut să readucă la conducerea Iranului un fost mare inamic al Tel Avivului

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Mahmoud Ahmadinejad
Obiectivul final al operațiunii secrete a Israelului era răsturnarea actualului regim de la Teheran și readucerea lui Ahmadinejad la conducerea Iranului, însă planul a eșuat. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Evadarea” lui Ahmadinejad și adăpostul secret al agenților israelieni din Iran De la unul din principalii adversari ai Israelului la un critic al forțelor de securitate iraniene „Ahmadinejad nu ar face asta pentru bani” Ultima vizită în Ungaria a lui Ahamdinejad a fost cu doar câteva zile înainte ca Israelul să atace Iranul

Vizita la Budapesta a fostului președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad - care a cerut în trecut distrugerea Israelului și a susținut programul de arme nucleare al Iranului - pentru o conferință privind schimbările climatice organizată în 2024 a fost doar o etapă dintr-o lungă operațiune secretă a serviciilor de informații din Israel. Obiectivul final era schimbarea regimului de la Teheran și readucerea lui Ahmadinejad la conducerea țării, potrivit mai multor oficiali americani și iranieni care au făcut aceste dezvăluiri pentru New York Times.

La începutul anului 2024, un oficial maghiar i-a cerut rectorului Universității Naționale de Servicii Publice de la Budapesta, Gergely Deli, să îl invite pe Ahmadinejad să participe la conferință.

Întreg evenimentul a fost organizat doar pentru a facilita o întâlnire secretă între fostul președinte iranian și agenți secreți ai Israelului.

Deli știa că invitația i-ar putea distruge reputația și ar putea afecta imaginea universității, însă a considerat că posibilitatea salvării unor vieți omenești este mai importantă.

„Ai doi inamici și dacă acești inamici vor să vorbească între ei, atunci ar fi bine să faci tot ce poți ca să îi faci să vorbească”, a spus Deli.

Recrutarea lui Ahmadinejad de către serviciile secrete israeliene era atât de importantă încât însuși David Barnea, fostul director al Mossad, a călătorit în capitala Ungariei în 2024 ca să se întâlnească personal cu invitatul special, potrivit unor foști oficiali americani.

La scurt timp după eveniment, serviciul de informații străine al Israelului a informat CIA că a luat contact cu Ahmadinejad.

David Barnea, şeful Mossadului
Recrutarea lui Ahmadinejad de către serviciile secrete israeliene era atât de importantă încât David Barnea, fostul director al Mossad, a călătorit în capitala Ungariei în 2024 ca să se întâlnească personal cu fostul președinte al Iranului. Foto: Profimedia

„Evadarea” lui Ahmadinejad și adăpostul secret al agenților israelieni din Iran

În ultimii ani, Israelul i-a plătit în secret bani de cazare și deplasare fostului președinte iranian, iar agenții israelieni s-au întâlnit cu acesta de mai multe ori, inclusiv în timpul vizitelor sale din 2024 și 2025 în Ungaria.

Eforturile lor au inclus, anul acesta, o operațiune prin care fostul lider iranian, care era supravegheat constant la Teheran, a fost mutat în unul din adăposturile secrete ale agenților israelieni din Iran.

Obiectivul final era răsturnarea actualului regim de la Teheran și readucerea lui Ahmadinejad la conducerea Iranului. Planul a eșuat.

Pe 28 februarie, un bombardament israelian a lovit complexul lui Ahmadinejad, având ca țintă clădirea folosită de gărzile sale de corp și mașina sa blindată.

După atac, o mașină Peugeot neagră a ajuns la fața locului, l-a ridicat pe Ahmadinejad și a părăsit locul în mare viteză. Mașina era condusă de agenți Mossad, potrivit dezvăluirilor făcute de oficiali americani și israelieni pentru NYT.

Fostul lider iranian a fost nemulțumit de felul în care israelienii au desfășurat operațiunea de salvare și de planul pentru readucerea sa la putere. El a părăsit adăpostul secret în condiții încă neclare.

De atunci, Ahmadinejad nu a mai fost văzut în public decât la funeraliile fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Situația sa actuală rămâne incertă, însă mai mulți înalți oficiali iranieni au spus că, după ce Teheranul a aflat despre interacțiunile sale cu Israelul, Ahamdinejad a fost pus în arest la domiciliu de agenții serviciului de informații al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI).

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Pe 28 februarie, un bombardament israelian a lovit complexul lui Ahmadinejad, având ca țintă clădirea folosită de gărzile sale de corp și mașina sa blindată. Foto: Profimedia Images

De la unul din principalii adversari ai Israelului la un critic al forțelor de securitate iraniene

Oficialii israelieni nu au comentat public despre planul de a-l readuce pe Ahmadinejad la conducerea Iranului. O altă etapă a planului de răsturnare a regimului de la Teheran era înarmarea și instruirea kurzilor iranieni în nordul Irakului, urmând ca aceștia să ocupe teritorii din vestul Iranului și, apoi, să se infiltreze în Teheran. Nici această etapă nu s-a materializat.

Planul de schimbare a regimului implica „o serie de operațiuni foarte, foarte speciale, care ar fi trebuit să se întâmple”, a spus Tamir Hayman, fostul șef al Direcției de Informații Militare a Forțelor de Apărare Israeliene (AMAN), pentru PBS. „Și Ahmadinejad făcea parte din acea secvență [de evenimente].”

În perioada în care Ahamdinejad a fost președintele Iranului (2005-2013), el a vorbit despre eliminarea Israelului, a refuzat să recunoască Holocaustul, a repornit un program de îmbogățire a uraniului și a stârnit îngrijorare la nivel internațional în legătură cu un posibil program secret de arme nucleare iraniene.

În timpul mandatului său, opoziția a fost reprimată violent, disidenții au fost executați, iar rivalii lui au fost trimiși după gratii.

După ce și-a încheiat mandatul, însă, Ahmadinejad și-a mai temperat retorica anti-Israel și era, de multe ori, dornic să își prezinte noua sa latură moderată, oferind interviuri și susținând discursuri în care a comentat despre cultura muzicii pop din Iran, a criticat forțele de securitate ale Teheranului și a acuzat elita iraniană de corupție financiară.

Ahmadinejad a început să călătorească des în toată țara pentru a se întâlni cu susținătorii săi din marile orașe, dar și din provinciile rurale.

rachete balistice iraniene
În perioada în care Ahamdinejad a fost președintele Iranului, el a vorbit despre eliminarea Israelului, a refuzat să recunoască Holocaustul, a repornit un program de îmbogățire a uraniului și a stârnit îngrijorare la nivel internațional în legătură cu lansarea unui posibil program secret de arme nucleare. Foto: Profimedia Images

„Ahmadinejad nu ar face asta pentru bani”

Relația sa cu guvernul iranian era una complicată. Principalii lideri ai țări l-au marginalizat și i-au restricționat deplasările, însă i-au permis să stea alături de oficialii iranieni în consiliul liderului suprem.

„Ahmadinejad nu ar face asta pentru bani. Are bani; are o rețea economică vastă. El ar face-o pentru putere. Vrea să fie în vârful puterii”, a spus Abdolreza Davari, un fost asociat apropiat și consilier principal al lui Ahmadinejad. Cei doi nu mai sunt în relații bune de câțiva ani.

Ahamdinejad le-a dezvăluit mai multor asociați că își dorește să revină la conducerea Iranului cu ajutorul unor puteri străine, potrivit unei persoane din cercul său de apropiați.

Fostul președinte iranian a devenit nemulțumit de actualul sistem de conducere după ce i-a fost interzis să mai candideze la alegerile prezidențiale pentru a treia oară și a ajuns la concluzia că nu va putea ajunge din nou la putere cât timp actualul sistem rămâne în funcțiune.

Ahmadinejad se temea că, în cazul unui război sau a unei schimbări de regim, americanii și israelienii vor alege un membru al opoziției din afara Iranului care nu cunoaște țara, ceea ce va duce la destabilizarea Iranului.

Fostul președinte iranian s-a descris drept un reformator, asemănător fostului președinte rus Boris Elțîn, și a spus că dacă va ajunge din nou la putere, Iranul va recunoaște Israelul și va normaliza relațiile dintre cele două țări, alăturându-se Acordurilor Abraham intermediate de președintele SUA, Donald Trump.

Mourners Bid Farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
După atacul Israelului din 28 februarie, Ahmadinejad nu a mai fost văzut în public decât la funeraliile fostului lider suprem al Iranului. Foto: Profimedia Images

Ultima vizită în Ungaria a lui Ahamdinejad a fost cu doar câteva zile înainte ca Israelul să atace Iranul

După ce bombardamentul israelian de la începutul anului a dus la eliberarea inițială a lui Ahamdinejad de sub supravegherea CGRI, serviciile secrete iraniene au început să investigheze cazul și au descoperit legăturile sale cu Israelul.

Ultima vizită a lui Ahamdinejad în Ungaria a avut loc cu doar câteva zile înainte ca Israelul să atace Iranul.

Gărzile sale de corp, care fac parte din unitatea Ansar a CGRI, au raportat că, de cel puțin două ori, Ahmadinejad a reușit să scape de sub supravegherea lor, având întâlniri lungi cu agenți ai serviciilor de informații israeliene.

În timpul discursului său în cadrul evenimentului de la Budapesta, Ahamdinejad a vorbit despre „umanitatea comună” și o „ordine mondială în schimbare”, precum și despre felul în care el crede că se va forma o nouă lume.

Într-un interviu oferit luna trecută, rectorul universității din Ungaria a spus că el a jucat rolul unei „marionete” atunci când l-a invitat pe Ahamdinejad la conferința de la Budapesta.

La funeraliile lui Khamenei, Ahmadinejad a purtat o geacă groasă, în ciuda faptului că afară erau peste 30 de grade Celsius, și o mască chirurgicală trasă sub bărbie.

Ceilalți doi foști președinți iranieni care mai sunt în viață, Hassan Rouhani și Mohammad Khatami, nu au fost invitați și nu au apărut la niciuna dintre ceremoniile funerare.

Ahmadinejad a stat cu capul plecat, nu a vorbit și a fost mereu flancat de agenți de securitate.

Editor : Raul Nețoiu

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