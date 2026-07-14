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Foto Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la Palatul Elysee. Președintele și partenera sa au participat la recepția de Ziua Franței

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Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru sosesc la Palatul Elysee pentru a participa la recepția de Ziua Franței, oferită de președintele francez Emmanuel Macron, luni, 13 iulie 2026 Foto: Facebook / Nicușor Dan
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Preşedintele Nicuşor Dan a postat, luni seară, imagini de la sosirea, împreună cu partenera sa, la recepţia de la Palatul Elysee, organizată la Palatul Elysee, de preşedintele Franţei Emmanuel Macron. „O oportunitate de a consolida dialogul şi cooperarea dintre ţările noastre”, a spus preşedintele.

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Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru sosesc la Palatul Elysee pentru a participa la recepția de Ziua Franței, oferită de președintele francez Emmanuel Macron, luni, 13 iulie 2026 Foto: Facebook / Nicușor Dan

„Mulţumesc preşedintelui Emmanuel Macron şi Primei Doamne a Republicii Franceze pentru invitaţia la dineul oficial oferit în onoarea şefilor de stat şi de guvern, o oportunitate de a consolida dialogul şi cooperarea dintre ţările noastre", este mesajul postat odată cu imagini de la sosirea, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la Palatul Elysee.

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Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru sosesc la Palatul Elysee pentru a participa la recepția de Ziua Franței, oferită de președintele francez Emmanuel Macron, luni, 13 iulie 2026 Foto: Facebook / Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan participă, în perioada 13-14 iulie 2026, la Paris, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina şi la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitaţia omologului francez, Emmanuel Macron.

Nicuşor Dan va asista marţi la parada militară de pe Champs-Élysées din acest an, având ca temă „Redeşteptarea strategică a Europei”. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, de garda Drapelului de Luptă şi de un pluton.

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Editor : B.E.

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