Preşedintele Nicuşor Dan a postat, luni seară, imagini de la sosirea, împreună cu partenera sa, la recepţia de la Palatul Elysee, organizată la Palatul Elysee, de preşedintele Franţei Emmanuel Macron. „O oportunitate de a consolida dialogul şi cooperarea dintre ţările noastre”, a spus preşedintele.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru sosesc la Palatul Elysee pentru a participa la recepția de Ziua Franței, oferită de președintele francez Emmanuel Macron, luni, 13 iulie 2026 Foto: Facebook / Nicușor Dan

„Mulţumesc preşedintelui Emmanuel Macron şi Primei Doamne a Republicii Franceze pentru invitaţia la dineul oficial oferit în onoarea şefilor de stat şi de guvern, o oportunitate de a consolida dialogul şi cooperarea dintre ţările noastre", este mesajul postat odată cu imagini de la sosirea, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la Palatul Elysee.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru sosesc la Palatul Elysee pentru a participa la recepția de Ziua Franței, oferită de președintele francez Emmanuel Macron, luni, 13 iulie 2026 Foto: Facebook / Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan participă, în perioada 13-14 iulie 2026, la Paris, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina şi la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitaţia omologului francez, Emmanuel Macron.

Nicuşor Dan va asista marţi la parada militară de pe Champs-Élysées din acest an, având ca temă „Redeşteptarea strategică a Europei”. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, de garda Drapelului de Luptă şi de un pluton.

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Editor : B.E.