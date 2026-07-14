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Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință: Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziţie de forţă

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Nicușor Dan, alături de Maia Sandu, la reuniunea Coaliției de Voință. Foto: X/Nicușor Dan
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Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, după participarea la reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că investiţia în apărarea şi securitatea Ucrainei „este o investiţie în propria noastră securitate, iar Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziţie de forţă”.

„Am participat la reuniunea Coaliţiei de Voinţă, găzduită la Paris de preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron. Discuţiile dintre membrii Coaliţiei au reconfirmat motivele pentru care Europa şi partenerii noştri, care împărtăşesc aceleaşi valori, trebuie să rămână implicaţi în construirea unui cadru solid de garanţii de securitate pentru Ucraina. Pe măsură ce avansăm cu acţiuni concrete şi o planificare coordonată, eforturile noastre comune trebuie să rămână concentrate asupra obţinerii încetării focului şi, în cele din urmă, a unei păci juste, durabile şi sustenabile. România va continua să acţioneze ca un aliat responsabil şi un partener de încredere în sprijinul acestui obiectiv”, a scris Nicuşor Dan, luni seară, într-o postare pe X.

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Potrivit şefului statului, prioritatea noastră imediată rămâne asigurarea libertăţii de navigaţie şi protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră”.

„Investiţia în apărarea şi securitatea Ucrainei este o investiţie în propria noastră securitate, iar Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziţie de forţă. Totodată, am pledat ca de fiecare dată, şi pentru acordarea unei atenţii specifice securităţii Republicii Moldova. În acest sens, mă bucură participarea în premieră şi aderarea începând de azi a Republicii Moldova la reuniunea Coaliţiei de Voinţă”, a menţionat el.

Editor : Ș.R.

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