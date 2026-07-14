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Planul Turciei de vânzare a sistemelor rusești S-400 unei țări din Golf ridică noi probleme pentru SUA. Ce interese are Rusia

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Sistem S-400
Foto: Profimedia
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Intenția Turciei de a vinde sistemul său de apărare aeriană S-400, fabricat în Rusia, unui stat din Golf, pentru a facilita achiziționarea de avioane de vânătoare americane F-35, ridică noi temeri legate de securitate, potrivit unui oficial regional al serviciilor secrete, citat de Euractiv.

Washingtonul a susținut de mult timp că, dacă Turcia ar opera avioane de vânătoare F-35 construite în SUA alături de sistemul rusesc de apărare aeriană S-400 pe același teritoriu, acest lucru ar permite Moscovei să colecteze date sensibile despre cele mai avansate aeronave stealth din Occident, existând riscul compromiterii capacităților.

Președintele american Donald Trump a declarat la summitul NATO că va sprijini revenirea Turciei la programul F-35, din care a fost exclusă în 2020, în urma achiziționării sistemului rusesc de apărare aeriană.

Cotidianul turc Hürriyet a relatat pe 10 iulie că s-a ajuns la o înțelegere pentru vânzarea sistemului S-400 fie către Qatar, fie către Emiratele Arabe Unite. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că problema este „foarte sensibilă” și a confirmat că discuțiile cu partea turcă sunt în desfășurare.

Cu toate acestea, un oficial regional al serviciilor secrete a pus sub semnul întrebării modul în care vânzarea S-400 către un stat din Golf ar reduce riscul expunerii sistemelor de armament americane la tehnologia rusească.

Qatarul, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită găzduiesc baze militare americane și operează sisteme de armament americane. Nu ar crea acest lucru în continuare riscul ca informațiile sensibile să fie expuse Moscovei?”, a întrebat, retoric, oficialul.

Acesta a mai spus că aparenta disponibilitate a Rusiei de a discuta vânzarea sistemului S-400 către o țară terță ridică semne de întrebare cu privire la schimbarea abordării Moscova față de Ankara și Washington.

„Se pare că Rusia este dispusă să faciliteze un acord care să fie benefic atât americanilor, cât și turcilor. Acest lucru pare să fie în contradicție cu strategia pe care a urmat-o până acum în regiune”, a declarat oficialul.

Posibilitatea vânzării echipamentului rusesc către o țară din Golf este în prezent „analizată”, a confirmat o sursă diplomatică rusă pentru Euractiv, explicând că unele probleme de securitate rămân de rezolvat.

Contactat de Euractiv, Ministerul rus al Afacerilor Externe a comentat că această chestiune nu este de competența sa, sugerând că decizia finală aparține acum Kremlinului.

Rusia ar putea solicita concesii din partea Turciei pentru a permite revânzarea sistemului, potrivit unui oficial dintr-o țară din regiune.

Una dintre principalele cerințe ale Kremlinului este ca Turcia să continue să se abțină de la a se alinia în linii mari la sancțiunile UE împotriva Rusiei. Până în prezent, Moscova a reușit în mare măsură să mențină Ankara în afara regimului de sancțiuni occidentale.

În primii ani ai războiului, Moscova a fost, de asemenea, frustrată de decizia Ankarei, luată în temeiul Convenției de la Montreux, de a refuza trecerea prin strâmtorile turcești navelor de război rusești ale căror porturi de origine înregistrate se aflau în afara Mării Negre.

Rusia a presat în repetate rânduri Turcia să își reducă asistența militară acordată Ucrainei, a declarat oficialul. În plus, Turcia rămâne un nod cheie de tranzit pentru cerealele provenite din zonele Ucrainei ocupate de Rusia.

Atât Israelul, cât și Grecia au declarat că se vor opune revenirii Ankarei la programul F-35.

„Israelul își va menține avantajul militar asupra Turciei, chiar dacă Ankara achiziționează avioane de vânătoare F-35”, a declarat adjunctul ministrului israelian de Externe, Sharren Haskel, pentru cotidianul grec Kathimerini.

Editor : Ș.R.

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