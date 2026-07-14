Reacția lui Lula da Silva la anunțul lui Trump că va taxa navele ce trec prin Ormuz: „În trecut, acest lucru era considerat piraterie”

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a afirmat că Statele Unite ar deveni „piraţi” dacă ar impune o taxă navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, aşa cum a sugerat omologul său american Donald Trump, notează AFP.

Într-un mesaj pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a evocat introducerea unei taxe pe care ar încasa-o Statele Unite, echivalentă cu „20% din valoarea încărcăturilor” navelor care doresc să traverseze strâmtoarea.

„În trecut, acest lucru era considerat piraterie”, a declarat Lula da Silva în cadrul unui eveniment public la Sao Caetano do Sul, în statul Sao Paulo.

„O ţară importantă precum Statele Unite, despre care cred că a luptat mult timp împotriva pirateriei, nu se poate comporta astăzi ca un pirat”, a adăugat el.

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Editor : Sebastian Eduard