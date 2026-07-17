Cum contribuie Google involuntar la echilibrarea bugetului UE: miliarde de euro vor acoperi din cheltuielile statelor membre pe 2026

Gigantul american din domeniul tehnologiei, Google, va contribui în mod involuntar la finanțarea bugetului UE, întrucât Comisia Europeană intenționează să aloce amenda de 4,6 miliarde de euro pe care compania a achita-o la începutul acestei luni către bugetul central al Uniunii, scrie Politico. Astfel, există mari șanse ca statele membre să plătească mai puțini bani către bugetul UE, ca urmare a reducerii contribuției țărilor membre cu echivalentul sumei încasate de la Google.

Sancțiunea de 4,6 miliarde de euro aplicată companiei Google în 2018, care reprezintă cea mai mare amendă unică din istoria UE, va contribui într-o oarecare măsură la acoperirea nevoilor de cheltuieli ale țărilor pentru 2026, a confirmat un oficial al Comisiei pentru sursa citată.

Bugetul UE, alcătuit în principal din contribuții guvernamentale, este utilizat pentru a finanța prioritățile Uniunii, inclusiv subvențiile pentru agricultori și plățile către regiunile mai sărace. Veniturile Comisiei, inclusiv amenzile și taxele vamale, sunt virate automat în fondul comun al UE.

Veniturile provenite din plata efectuată de Google vor contribui la acoperirea nevoilor imediate, în contextul în care capitalele se află într-un impas tensionat cu privire la următorul buget pe șapte ani, care urmează să intre în vigoare în 2028.

După ani de dispute juridice, Google a plătit la începutul acestei luni amenda uriașă, care se ridică la peste 2% din bugetul total al blocului pentru 2026.

UE a impus amenda de 4,6 miliarde de euro, care include dobânzi, în 2018, în plină cruciadă a comisarului pentru concurență Margrethe Vestager împotriva marilor companii tehnologice americane.

Comisia a sancționat Google pentru încălcarea normelor de concurență prin impunerea de restricții producătorilor de smartphone-uri care utilizează sistemul său de operare Android.

Curtea Europeană de Justiție — cea mai înaltă instanță a UE — a confirmat hotărârea la începutul acestei luni, după ce Google a contestat-o în instanță, deschizând astfel calea pentru achitarea amenzii.

Măsurile severe ale UE împotriva marilor companii tehnologice americane, care au declanșat multiple amenințări de represalii din partea președintelui american Donald Trump, vor oferi o oarecare răgaz guvernelor aflate în dificultate financiară.

Însă acest lucru nu va ajuta la negocierile dificile în curs pentru următorul ciclu bugetar, din 2028 până în 2034.

Pentru a finanța acest viitor fond de 2 trilioane de euro, Franța insistă asupra introducerii unei taxe pentru giganții digitali americani, inclusiv Google, dar ideea este contestată, printre altele, de Germania.

UE vs. Google

În cadrul ciclului bugetar anual, guvernele UE și Parlamentul European au ajuns anul trecut la un acord general privind modul de alocare a fondului de 192 de miliarde de euro pentru 2026.

Pe parcursul anului, se așteaptă ca Comisia să propună modificări la buget pentru a reflecta estimările actualizate privind cheltuielile și veniturile. Următoarea serie de amendamente, care va fi prezentată mai târziu în acest an, va lua în calcul veniturile noi în valoare de 4,6 miliarde de euro plătite de Google, a adăugat oficialul Comisiei.

„Cu excepția cazului în care autoritatea bugetară [Consiliul și Parlamentul European] decide altfel, acest lucru are ca efect reducerea contribuției la VNB [venitul național brut] datorată de statele membre”, a declarat oficialul Comisiei.

Aceasta reprezintă o ușurare pentru țările UE care se confruntă cu bugete naționale restrânse ca urmare a prețurilor mai mari la energie și a unei creșteri economice sub așteptări.

Amenda aplicată Google ar putea genera economii de 1 miliard de euro pentru Germania, care, singură, contribuie cu aproximativ un sfert la fondul total de numerar al UE. Aceasta reprezintă o salvare pentru Berlin, întrucât raportul dintre produsul intern brut (PIB) și deficit — diferența dintre cheltuieli și venituri — se apropia de limita de 3 % stabilită de UE pentru 2026. Depășirea acestui prag ar putea duce la impunerea de amenzi de către Comisie.

Pe lângă aceste constrângeri bugetare, se preconiza că guvernele vor transfera către UE mai mulți bani decât se prevăzuse inițial în 2026, din cauza cheltuielilor regionale mai mari decât se aștepta, în perspectiva unui termen limită iminent.

Pe de altă parte, bugetul UE ar putea beneficia de un impuls suplimentar din partea unei taxe vamale de 3 euro introduse în iulie pentru coletele ieftine care intră în blocul comunitar. UE colectează 75% din venituri, în timp ce restul revine guvernelor naționale.

Editor : B.E.