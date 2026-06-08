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Publicaţiile şi personalităţile îşi vor putea crea pagini de profil în Google

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Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto. Profimedia Images

Google a anunţat că va permite publicaţiilor de presă şi marilor creatori de conţinut să-şi rezerve şi să-şi personalizeze o pagină care să joace rolul unui profil de căutare.

În aceste pagini poate apărea o scurtă descriere, cu profiluri către paginile de social media, precum profilurile de Instagram, YouTube şi TikTok, plus câteva creaţii (postări, articole etc.) şi link-uri.

Publicaţiile şi creatorii de conţinut vor putea alege ce anume să apară în propriul profil, având posibilitatea de a scoate în evidenţă creaţiile pe care le consideră reprezentative, potrivit News.ro.

Pagina de profil are rolul de a le confirma utilizatorilor că profilul respectiv aparţine publicaţiei sau creatorului respectiv şi că nu este vorba despre o uzurpare de identitate.

Asta pentru că, din această pagină de profil, oamenii pot da Follow publicaţiei sau creatorului respectiv pe Google, pentru a le urmări activitatea.

Nu oricine îşi va putea crea un profil în Google. Doar organizaţiile şi persoanele din Statele Unite (în primă fază) care au cel puţin 100.000 de urmăritori pe YouTube, Instagram şi X respectiv 300.000 de urmăritori pe TikTok.

Funcţia de urmărire este legată de Google Search şi Google News.

Editor : B.P.

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