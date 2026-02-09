Boicotarea produselor americane câștigă teren în Europa. Tot mai multe aplicații sunt descărcate de europeni în contextul crizei privind Groenlanda. Acestea îi ajută pe oameni să identifice și să evite produsele americane din magazine.

Mai multe aplicații ajută consumatorii să vadă care sunt produsele fabricate în Statele Unite și ce variante europene apropiate există pentru a le înlocui, potrivit jurnalistei Digi24 Iulia Gurguță.

Acestea sunt momentan folosite cel mai des de locuitorii din Danemarca, în contextul crizei din Groelanda.

Una dintre aplicații a avut 30.000 de descărcări în doar trei zile și peste 100.000 de descărcări totale de la lansare, care a fost în martie, anul trecut.

Aplicațiile oferă pentru fiecare produs alternative fabricate în Uniunea Europeană sau în alte țări în afară de Statele Unite. Acestea folosesc inteligența artificială pentru a analiza codurile de bare sau fotografiile produselor.

Tensiunile au apărut după ce președintele Donald Trump a reluat ideea de a cumpăra sau prelua Groenlanda, pentru interese strategice și resurse naturale. Această idee a stârnit reacții dure și a fost urmată de proteste atât pe insulă, cât și în Danemarca.

Unii consumatori au căutat modalități practice de a răspunde politicii externe americane și s-au orientat spre aceste aplicații de boicot.

Citește și:

„Nu mai este o lume liberă în America”: amenințarea lui Donald Trump privind Groenlanda aduce un sentiment de unitate în Danemarca

Editor : Ș.R.