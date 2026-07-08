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Reacția Groenlandei după noua încercare a lui Trump de a prelua controlul asupra insulei

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Suntem gata să apărăm fiecare centimetru” „El se gândeşte doar la materii prime şi petrol”

Groenlanda și Danemarca au respins noile declarații ale președintelui american Donald Trump privind preluarea controlului asupra insulei arctice, reiterând că teritoriul nu este de vânzare. Reacțiile au venit după ce liderul de la Casa Albă și-a reluat solicitările în marja summitului NATO de la Ankara, relatează Reuters și News.ro.

„Suntem gata să apărăm fiecare centimetru”

Groenlanda nu este de vânzare, a declarat miercuri şeful guvernului insulei, Jens-Frederik Nielsen, după ce preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi-a reînnoit cererea de a controla teritoriul arctic la summitul NATO de la Ankara.

„Solicitările repetate de preluare sau control al ţării noastre nu schimbă acest lucru”, a scris Nielsen într-o postare pe Facebook.

Danemarca este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO, inclusiv Regatul Danemarcei, a declarat, la rândul său, prim-ministrul danez Mette Frederiksen, la Ankara, la o zi după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a reiterat că Groenlanda ar trebui să fie sub controlul Statelor Unite.

„Suntem gata să apărăm fiecare centimetru din NATO, inclusiv propriul nostru teritoriu... Desigur că vom apăra Regatul Danemarcei”, a spus Frederiksen, reiterând că Groenlanda nu este de vânzare.

Ea a adăugat: „Unul dintre motivele pentru care am înfiinţat NATO cu mulţi, mulţi ani în urmă este că, dacă se întâmplă ceva cu unul dintre noi, atunci toţi ar trebui să ne apărăm reciproc”.

Pe de altă parte, locuitorii din Groenlanda care au participat miercuri la un campionat tradiţional de caiac la Nuuk au respins, la rândul lor, apelul reînnoit al preşedintelui SUA, Donald Trump, privind preluarea controlului asupra insulei arctice de către Statele Unite, afirmând că viitorul acesteia ar trebui decis de groenlandezi înşişi.

„El se gândeşte doar la materii prime şi petrol”

La campionatele de caiac din portul Nuuk, unde concurenţii au executat manevre de răsturnare în apă, întorcând caiacurile cu susul în jos şi readucându-le în poziţie verticală, spectatorii au afirmat că Trump este concentrat mai degrabă pe resursele naturale ale insulei decât pe dorinţele locuitorilor acesteia.

„El se gândeşte doar la materii prime şi petrol”, a spus Frederik Larsen, în vârstă de 72 de ani, un pensionar născut în Groenlanda. „Cred că ne descurcăm şi fără el”, a adăugat bărbatul.

Profesoară la o şcoală publică, Birgithe Geisler, în vârstă de 60 de ani, a afirmat că Groenlanda aparţine groenlandezilor. „Nimeni altcineva nu ar trebui să decidă în locul nostru”, a spus ea.

Hans David Ezekiassen, instructor la Centrul Maritim din Groenlanda, a fost mai direct. „Cred că e o porcărie, ca să mă exprim blând”, a spus el. „Nici măcar nu-şi poate controla propria ţară, aşa că de ce ar trebui să încerce să preia controlul asupra altor ţări?”

Andy Thon, în vârstă de 49 de ani, inginer şi membru al echipei Qajaq USA, care participă la campionate, a spus că Groenlanda se îndreaptă deja spre o mai mare autonomie faţă de Danemarca.

„Împreună cu Danemarca, se îndreaptă spre autonomia deplină, iar SUA nu ar avea nevoie de Groenlanda ca punct strategic dacă ar colabora corespunzător cu aliaţii noştri”, a spus el.

Editor : Ș.A.

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