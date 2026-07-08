Live TV

UE şi aliaţi din NATO fac front comun în fața amenințărilor lui Trump privind Groenlanda

Data actualizării: Data publicării:
President Trump Speaks On White House Religious Liberty Commission Report
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Groenlanda „nu este de vânzare”

Uniunea Europeană şi mai multe ţări europene membre ale NATO şi-au exprimat, miercuri, sprijinul faţă de Danemarca după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat din nou că Groenlanda ar trebui să se afle sub control american, nu danez.

Deciziile privind viitorul Groenlandei aparţin „locuitorilor Groenlandei şi danezilor”, a reiterat Comisia Europeană miercuri, în urma unor noi remarci ameninţătoare ale preşedintelui american Donald Trump pe această temă, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Integritatea teritorială, suveranitatea naţională şi inviolabilitatea frontierelor sunt principii fundamentale ale dreptului internaţional”, a declarat reporterilor la Bruxelles Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Totodată, liderii Islandei, Olandei şi Letoniei au fost cei mai fermi în a strânge rândurile în jurul Copenhagăi la summitul NATO de la Ankara, notează EFE.

„Poporul Groenlandei a spus că nu vrea să facă parte din SUA”, a declarat miercuri presei prim-ministrul islandez Kristrun Frostadottir, la sosirea la summitul din Turcia.

Deşi a recunoscut că problema acestui teritoriu autonom a fost „o temă recurentă în declaraţiile preşedintelui SUA”, ea şi-a exprimat „speranţa” ca în discuţiile în curs să se ajungă la o soluţie acceptabilă pentru toate părţile.

„Cred că, cu tot ce am văzut în ultimele şase până la 12 luni, NATO devine mai puternică decât era înainte de situaţia în care ne aflăm”, a opinat Frostadottir.

La rândul său, prim-ministrul olandez Rob Jetten a declarat că, în ultimele luni, aliaţii europeni „s-au dovedit destul de capabili să apere acest continent” şi singuri, „deşi evident cu ajutorul americanilor”.

Groenlanda „nu este de vânzare”

Preşedintele leton, Edgars Rinkevics, a menţionat că poziţia ţării sale este „foarte clară” în a considera Groenlanda „o parte indispensabilă a Danemarcei”, dar a subliniat şi necesitatea „consolidării securităţii în Arctica”, lucru pe care NATO „este pregătită să îl facă”.

Omologul său finlandez, Alexander Stubb, a evitat să comenteze această problemă atunci când a fost întrebat de presă la sosirea sa, afirmând pur şi simplu că alianţa va fi "mai puternică ca oricând".

Anterior, prim-ministrul danez Mette Frederiksen - unul dintre primii şefi de stat sosiţi la Ankara pentru ziua a doua a summitului - a declarat că Groenlanda „nu este de vânzare” şi a avertizat că Copenhaga va apăra „fiecare centimetru al teritoriului său”.

„Ne aşteptăm ca toată lumea, inclusiv toţi aliaţii noştri, să respecte dreptul poporului groenlandez la autodeterminare, deoarece suntem un stat suveran şi avem nevoie ca toată lumea să ne respecte integritatea teritorială şi suveranitatea”, a spus ea.

Cu o zi înainte, Trump a declarat că Groenlanda ar trebui să fie sub controlul SUA, a acuzat Danemarca că „nu cheltuieşte bani pentru a ajuta cu adevărat teritoriul insular şi i-a criticat pe europeni pentru că nu doresc să accepte această idee, cu toţi banii pe care (SUA) îi cheltuiesc pentru a-i ajuta împotriva Rusiei”.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
explozii in ucraina
2
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
4
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
diana buzoianu la o sedinta
5
CAB a decis rejudecarea unui proces pe care Diana Buzoianu îl câștigase împotriva...
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Digi Sport
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rumen radev face declaratii
Premierul bulgar: „Nu mai avem arme pentru Ucraina, am epuizat capacitățile”. Ce propunere face în schimb Rumen Radev Kievului
Donald Trump
Planul lui Trump pentru Gaza prinde contur. O „zonă umanitară” pentru zeci de mii de palestinieni este analizată
Donald Trump participă la summitul NATO de la Ankara.
Summitul de la Ankara, ziua 2: Aliații au semnat o declarație privind Articolul 5. Trump spune că vrea să păstreze SUA în NATO
Uniunea Europeană, ofertă pentru SUA în scandalul taxelor: tarife zero pentru tarife zero la bunuri industriale
Mesajul Uniunii Europene după ce Trump a anunțat că întrerupe comerțul cu Spania
nicusor dan nato (2)
Nicușor Dan: România își respectă angajamentele în NATO. Va cheltui 3,7% din PIB anul acesta pentru securitate și apărare
Recomandările redacţiei
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic...
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Dragoș Pîslaru a demis-o pe Alexandra Zară, după...
Imagine difuzată de CENTCOM
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”: „Este o țară...
alegeri parlamentare 2020
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de...
Ultimele știri
Deputatul Mihail Neamțu, sancționat de CNA pentru dezinformare și reclamă ilegală la suplimente alimentare. Reacția alesului
BNR a menținut dobânda-cheie la 6,5% pe an. Ce mesaj transmite despre economia României
Parlamentul European îl critică pe Zelenski în legătură cu escaladarea conflictului cu Polonia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a născut în somn și nimeni nu și-a dat seama, nici măcar ea. Unde l-au găsit asistentele pe bebeluș...
Cancan
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Fanatik.ro
AS47 și MApN, discuție finală despre promovarea Stelei în SuperLiga: „De ce la U Craiova s-a putut?” / „Nicio...
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Cum l-a numit Zlatan Ibrahimovic pe Leo Messi după meciul Argentina – Egipt: ”Nimeni nu se poate apropia de...
Adevărul
Eșec grandios: Rusia a încercat să copieze drona ucraineană „Baba Iaga”. Șeful companiei care a dezvoltat-o...
Playtech
Nicușor Dan, despre ce au discutat Mirabela Grădinaru şi Donald Trump la Ankara. Imaginea momentului de la...
Digi FM
Cine este Paul Itu, singurul absolvent din Sibiu care a obținut media 10 la Bac 2026. Unde va studia din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
Pro FM
Andreea Bălan, apărată de soț după ce s-a zis că ea îi afectează performanța: "Cel mai mare susținător al...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Pentru 35 de bani, un cunoscut supermarket a primit o amendă usturătoare. Totul a pornit de la prețul unei...
Newsweek
Veste proastă pentru pensionari: „Pensiile nu pot fi indexate. Austeritatea continuă și în 2027”
Digi FM
FOTO Emmanuel Macron, jogging pe străzile din Ankara, înainte de summitul NATO. Președintele Franței și-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...