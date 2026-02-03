Live TV

Finlanda construiește spărgătoare de gheață pentru SUA, în ciuda tensiunilor privind dorința lui Trump de a obține Groenlanda

spărgător de gheață în Svalbard
Spărgător de gheață în Svalbard. Foto: Profimedia Images
Amenințările SUA „Saga Groenlandei nu s-a încheiat”

Finlanda construiește o nouă flotă de spărgătoare de gheață pentru SUA, dar planurile președintelui Donald Trump pentru Groenlanda, pe care o râvnește, și relațiile tensionate dintre SUA și UE au stârnit îngrijorări cu privire la această înțelegere. 60% dintre spărgătoarele de gheață din lume sunt fabricate în Finlanda, iar 80% sunt proiectate de companii finlandeze, potrivit Arctia, firma de stat care gestionează flota de spărgătoare de gheață a țării, citată de France24.

Jukka Viitanen, directorul pentru sustenabilitate și comunicare al Arctia, a declarat pentru AFP că expertiza Finlandei s-a născut din necesitate. Este singura țară din lume în care toate porturile pot îngheța iarna, a spus Viitanen.

„Avem nevoie să exportăm și să importăm mărfuri pentru a putea întreține populația care trăiește în această țară. De aceea avem nevoie de spărgătoare de gheață”, a spus el.

Țări precum China, Rusia și Statele Unite se luptă să-și asigure o poziție în Arctica din motive strategice și pentru a avea acces la rezerve uriașe de resurse naturale. Multe dintre ele caută acum să-și îmbunătățească flota de spărgătoare de gheață.

În octombrie, Trump și Helsinki au anunțat că paza de coastă a Statelor Unite va achiziționa 11 spărgătoare de gheață. Paza de coastă a SUA operează în prezent trei nave învechite. Patru nave vor fi construite în șantierele navale finlandeze, iar restul de șapte în Statele Unite.

„Nu este posibil să navighezi prin Marea Arctică fără spărgătoare de gheață, iar multe națiuni mari au interese în Arctica în acest moment”, a spus Viitanen.

Amenințările SUA

Comanda SUA – estimată la 6,1 miliarde de dolari, potrivit rapoartelor mass-media – este un impuls binevenit pentru Finlanda, unde șomajul a atins un nivel record, iar economia se află în stagnare.

Însă dorința lui Trump de a achiziționa Groenlanda, situată strategic, a stârnit „tot mai multe” suspiciuni cu privire la această tranzacție, a declarat pentru AFP Sanna Kopra, profesor de geopolitică și securitate arctică la Universitatea din Laponia.

Planurile teritoriale de lungă durată ale lui Trump privind Groenlanda, un teritoriu autonom danez, au declanșat cea mai gravă criză din istoria alianței militare NATO conduse de SUA.

Președintele SUA a renunțat săptămâna trecută la amenințările de a folosi forța pentru a cuceri Groenlanda și a început negocierile cu Copenhaga și Nuuk.

Scenarii de război în nordul Europei. Pentru ce fel de atac din partea Rusiei se pregătesc Marea Britanie și aliații săi nordici

„Dar dacă Trump se răzgândește în privința preluării controlului asupra Groenlandei și politica Statelor Unite devine din ce în ce mai imperialistă, desigur că se ridică întrebări cu privire la cât de înțelept este să se continue”, a spus Kopra.

Dacă Trump va începe din nou să vorbească despre cucerirea Groenlandei, „problema anulării acestor acorduri ar putea deveni o chestiune politică foarte importantă”, a remarcat Kopra.

Charly Salonius-Pasternak, expert în geopolitică și directorul executiv al grupului de reflecție finlandez Nordic West Office, s-a îndoit între timp că amenințările lui Trump ar pune în pericol acordul.

„Există voci” împotriva acestuia, a spus el, adăugând: „Sunt aceste persoane influente în această chestiune? Nu.”

„Saga Groenlandei nu s-a încheiat”

Dar Salonius-Pasternak a recunoscut că „saga Groenlandei” nu s-a încheiat.

„Trump a declarat la sfârșitul lunii octombrie 2025 că nu există planuri de a folosi forța militară în Venezuela”, a remarcat el – dar forțele americane l-au capturat pe președintele acestei țări într-un raid desfășurat acolo pe 3 ianuarie.

În decembrie, șantierul naval finlandez Rauma a confirmat un contract cu paza de coastă americană pentru construirea a două spărgătoare de gheață, care urmează să fie finalizate în 2028.

Șantierul naval din Helsinki, deținut de compania canadiană Davie, așteaptă, de asemenea, o comandă. Directorul general Kim Salmi a declarat pentru AFP că se așteaptă să semneze în curând un contract cu paza de coastă americană pentru două spărgătoare de gheață.

„Mă pregătesc să încep construcția acestor spărgătoare de gheață cât mai curând posibil”, a declarat Salmi.

„Când cerneala se va usca pe hârtie, primul spărgător de gheață american va fi livrat în 26 de luni de la acea dată”, a spus el.

Editor : C.A.

