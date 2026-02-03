Donald Trump și Gustavo Petro, întâlnire la Casa Albă. Expert în geopolitică: „Doi președinți foarte imprevizibili și temperamentali”

În urmă cu o lună, o întâlnire la Casa Albă între președintele american Donald Trump și omologul său columbian, Gustavo Petro, ar fi fost de neconceput. Raidul american asupra Caracasului pentru capturarea lui Nicolas Maduro a dus la o escaladare a relațiilor deja tensionate dintre cele două țări, Trump avertizând că liderul columbian de stânga „ar putea fi următorul” și afirmând că Petro este un „om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite”, relatează The Guardian.

Gustavo Petro a răspuns provocator: „Am jurat să nu mai ating o armă niciodată... dar pentru patrie o voi face”. Apoi, o convorbire telefonică din 7 ianuarie, coordonată frenetic de diplomații din ambele țări, a pus capăt răzbunării aprige și s-a încheiat cu invitația lui Trump la întâlnirea de marți din Biroul Oval.

Ce va rezulta din această întâlnire nu se știe.

„Este greu de prevăzut, deoarece avem de-a face cu doi președinți foarte imprevizibili și temperamentali”, a declarat Michael Shifter, expert în geopolitica Americii Latine și profesor la Universitatea Georgetown. „Ar putea fi la fel de controversați și conflictuali ca de obicei. Totuși, asta nu ar surprinde pe nimeni; ei sunt dispuși să facă concesii”.

Victor Mijares, profesor de științe politice la Universidad de los Andes din Bogota, a declarat că multe vor depinde de felul în care Petro va aborda agenda personală față de cea națională odată ajuns la Casa Albă. „El are o agendă cu două obiective”, a declarat el.

Pe plan național, problemele legate de traficul de droguri, securitatea regională, comerțul și migrația se află în fruntea listei. Agenda personală a lui Petro include asigurarea lui Trump că, de fapt, el nu este implicat nici direct, nici indirect în traficul de droguri din țara sa, așa cum a sugerat public președintele SUA, fără a prezenta dovezi.

Cu toate acestea, în octombrie, SUA au impus sancțiuni împotriva lui Petro, a soției sale și a ministrului de Interne, Armando Benedetti, pentru ceea ce Departamentul Trezoreriei a numit „implicarea lor în comerțul global cu droguri ilegale”.

De asemenea, i-a revocat viza după ce Petro a stat pe o stradă din New York, cu un megafon în mână, adresându-se unui miting pro-Palestina și îndemnând soldații americani să nu se supună ordinelor ilegale ale comandanților lor.

„Mă tem că, dacă Petro rămâne fidel naturii sale, va acorda prioritate propriilor interese”, a spus Mijares. Faptul că avocatul american angajat de Petro pentru a contesta sancțiunile, Dan Kovalik, a făcut parte din echipa care a participat la întâlnirile pregătitoare de la Bogota săptămâna trecută, indică faptul că acestea reprezintă o preocupare majoră pentru președintele columbian.

„Este o întâlnire cheie, fundamentală și decisivă, nu numai în viața mea personală, ci și în viața umanității”, a declarat Petro într-un discurs săptămâna trecută.

În același discurs, și după săptămâni de tăcere aproape totală, el a revenit însă la criticile la adresa SUA pentru capturarea lui Maduro, afirmând că Washingtonul ar trebui să-l returneze pe liderul venezuelean, care a fost acuzat de multiple infracțiuni federale americane, inclusiv facilitarea traficului de droguri prin Venezuela, pentru a fi judecat în propria țară.

Totuși, în săptămânile dintre convorbirea telefonică dintre cei doi președinți și întâlnirea față în față, Columbia a arătat în mod discret o disponibilitate de a calma Statele Unite.

Guvernul a anunțat că va relua în curând stropirea din aer a culturilor de coca cu erbicidul glifosat. Stropirea cu ajutorul avioanelor agricole, susținută de SUA, a fost o parte centrală a strategiei Plan Colombia, în valoare de miliarde de dolari, de combatere a traficului de droguri la începutul anilor 2000, dar a fost suspendată în 2015 din motive de sănătate. De atunci, producția estimată de cocaină în Columbia a atins niveluri record în 2024, potrivit observatorilor ONU.

Petro a anunțat săptămâna trecută și reluarea zborurilor de deportare a migranților către Columbia, factorul care a declanșat conflictul dintre el și Donald Trump în ianuarie 2025, la câteva zile după preluarea mandatului de către liderul american.

Cele două țări ar putea găsi, de asemenea, un teren comun în acțiunea comună împotriva Armatei de Eliberare Națională (ELN) – cea mai mare grupare de gherilă din Columbia – în apropierea frontierei cu Venezuela, după eșecul negocierilor de pace.

„Columbia ar putea fi un actor util în Venezuela”, a declarat Benjamin Gedan, directorul programului Stimson Center Latin America. „Iar Columbia ar beneficia enorm de pe urma unui vecin mai stabil și mai prosper.”

Dar, a avertizat el: „Nu este clar dacă Trump recunoaște aceste dinamici regionale. De fapt, Trump subestimează în general importanța Columbiei”.

Petro, al cărui mandat se încheie pe 7 august și nu poate candida pentru realegere, nu numai că își va pune în joc o mare parte din moștenirea sa în cadrul acestei întâlniri, dar aceasta ar putea fi decisivă și în alegerile prezidențiale din luna mai.

Simplul fapt că întâlnirea are loc va ajuta campania lui Ivan Cepeda, un aliat de stânga al lui Petro, care speră să-și continue proiectul politic. „Va descuraja puțin opoziția [de dreapta]”, a spus Shifter.

Mijares a declarat: „Dacă întâlnirea decurge bine, este o veste proastă pentru dreapta din Columbia”.

