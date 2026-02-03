Live TV

Donald Trump și Gustavo Petro, întâlnire la Casa Albă. Expert în geopolitică: „Doi președinți foarte imprevizibili și temperamentali”

Data publicării:
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta).
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta). Sursa colaj foto: Profimedia Images

În urmă cu o lună, o întâlnire la Casa Albă între președintele american Donald Trump și omologul său columbian, Gustavo Petro, ar fi fost de neconceput. Raidul american asupra Caracasului pentru capturarea lui Nicolas Maduro a dus la o escaladare a relațiilor deja tensionate dintre cele două țări, Trump avertizând că liderul columbian de stânga „ar putea fi următorul” și afirmând că Petro este un „om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite”, relatează The Guardian.

Gustavo Petro a răspuns provocator: „Am jurat să nu mai ating o armă niciodată... dar pentru patrie o voi face”. Apoi, o convorbire telefonică din 7 ianuarie, coordonată frenetic de diplomații din ambele țări, a pus capăt răzbunării aprige și s-a încheiat cu invitația lui Trump la întâlnirea de marți din Biroul Oval.

Ce va rezulta din această întâlnire nu se știe.

„Este greu de prevăzut, deoarece avem de-a face cu doi președinți foarte imprevizibili și temperamentali”, a declarat Michael Shifter, expert în geopolitica Americii Latine și profesor la Universitatea Georgetown. „Ar putea fi la fel de controversați și conflictuali ca de obicei. Totuși, asta nu ar surprinde pe nimeni; ei sunt dispuși să facă concesii”.

Victor Mijares, profesor de științe politice la Universidad de los Andes din Bogota, a declarat că multe vor depinde de felul în care Petro va aborda agenda personală față de cea națională odată ajuns la Casa Albă. „El are o agendă cu două obiective”, a declarat el.

Pe plan național, problemele legate de traficul de droguri, securitatea regională, comerțul și migrația se află în fruntea listei. Agenda personală a lui Petro include asigurarea lui Trump că, de fapt, el nu este implicat nici direct, nici indirect în traficul de droguri din țara sa, așa cum a sugerat public președintele SUA, fără a prezenta dovezi.

Cu toate acestea, în octombrie, SUA au impus sancțiuni împotriva lui Petro, a soției sale și a ministrului de Interne, Armando Benedetti, pentru ceea ce Departamentul Trezoreriei a numit „implicarea lor în comerțul global cu droguri ilegale”.

De asemenea, i-a revocat viza după ce Petro a stat pe o stradă din New York, cu un megafon în mână, adresându-se unui miting pro-Palestina și îndemnând soldații americani să nu se supună ordinelor ilegale ale comandanților lor.

„Mă tem că, dacă Petro rămâne fidel naturii sale, va acorda prioritate propriilor interese”, a spus Mijares. Faptul că avocatul american angajat de Petro pentru a contesta sancțiunile, Dan Kovalik, a făcut parte din echipa care a participat la întâlnirile pregătitoare de la Bogota săptămâna trecută, indică faptul că acestea reprezintă o preocupare majoră pentru președintele columbian.

„Este o întâlnire cheie, fundamentală și decisivă, nu numai în viața mea personală, ci și în viața umanității”, a declarat Petro într-un discurs săptămâna trecută.

În același discurs, și după săptămâni de tăcere aproape totală, el a revenit însă la criticile la adresa SUA pentru capturarea lui Maduro, afirmând că Washingtonul ar trebui să-l returneze pe liderul venezuelean, care a fost acuzat de multiple infracțiuni federale americane, inclusiv facilitarea traficului de droguri prin Venezuela, pentru a fi judecat în propria țară.

Totuși, în săptămânile dintre convorbirea telefonică dintre cei doi președinți și întâlnirea față în față, Columbia a arătat în mod discret o disponibilitate de a calma Statele Unite.

Guvernul a anunțat că va relua în curând stropirea din aer a culturilor de coca cu erbicidul glifosat. Stropirea cu ajutorul avioanelor agricole, susținută de SUA, a fost o parte centrală a strategiei Plan Colombia, în valoare de miliarde de dolari, de combatere a traficului de droguri la începutul anilor 2000, dar a fost suspendată în 2015 din motive de sănătate. De atunci, producția estimată de cocaină în Columbia a atins niveluri record în 2024, potrivit observatorilor ONU.

Petro a anunțat săptămâna trecută și reluarea zborurilor de deportare a migranților către Columbia, factorul care a declanșat conflictul dintre el și Donald Trump în ianuarie 2025, la câteva zile după preluarea mandatului de către liderul american.

Cele două țări ar putea găsi, de asemenea, un teren comun în acțiunea comună împotriva Armatei de Eliberare Națională (ELN) – cea mai mare grupare de gherilă din Columbia – în apropierea frontierei cu Venezuela, după eșecul negocierilor de pace.

„Columbia ar putea fi un actor util în Venezuela”, a declarat Benjamin Gedan, directorul programului Stimson Center Latin America. „Iar Columbia ar beneficia enorm de pe urma unui vecin mai stabil și mai prosper.”

Dar, a avertizat el: „Nu este clar dacă Trump recunoaște aceste dinamici regionale. De fapt, Trump subestimează în general importanța Columbiei”.

Petro, al cărui mandat se încheie pe 7 august și nu poate candida pentru realegere, nu numai că își va pune în joc o mare parte din moștenirea sa în cadrul acestei întâlniri, dar aceasta ar putea fi decisivă și în alegerile prezidențiale din luna mai.

Simplul fapt că întâlnirea are loc va ajuta campania lui Ivan Cepeda, un aliat de stânga al lui Petro, care speră să-și continue proiectul politic. „Va descuraja puțin opoziția [de dreapta]”, a spus Shifter.

Mijares a declarat: „Dacă întâlnirea decurge bine, este o veste proastă pentru dreapta din Columbia”.

Citește și:

Gustavo Petro îl face „senil” pe Donald Trump. Ce l-a înfuriat pe președintele columbian

Donald Trump îl amenință pe președintele Columbiei: „Trebuie să-și păzească fundul”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
5
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
spărgător de gheață în Svalbard
Finlanda construiește spărgătoare de gheață pentru SUA, în ciuda tensiunilor privind dorința lui Trump de a obține Groenlanda
Donald Trump
Trump le cere republicanilor să „naționalizeze” alegerile. Ce presupune acest lucru
donald trump
Trump solicită daună de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard
Greenland
„Nu există colonizatori mai buni”. Amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda redeschid răni vechi pentru inuiții din Arctica
Israeli-Palestinian conflict - Khan Yunis
Cifrele care îl contrazic pe Donald Trump: Peste 100.000 de civili uciși în 18 luni, în războaie care ignoră dreptul internațional
Recomandările redacţiei
web SHIPSPOTTING Around The World CORVETA GERMANIA 030226_01785
Român arestat pentru sabotajul corvetelor Marinei Germane...
titus corlatean la digi24 - captura
Titus Corlățean, prima reacție după ce Ucraina l-a acuzat de...
Mark Rutte
Mark Rutte: UE va găsi bani pentru a cumpăra arme Ucrainei. „Unii...
sigla csm de la intrare in institutie
CSM vrea să scoată mii de dosare din instanţe: divorţul prin acord şi...
Ultimele știri
Ministerul Finanțelor explică noua taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE: „Nu e taxă vamală, ci o obligație fiscală internă”
Ce a scris presa din Rusia despre România în luna ianuarie. Nicușor Dan, subiectul central în cele peste 400 de articole
Scandal cu arme neletale între adolescenți în Capitală. Doi băieți, reținuți după ce au tras cu pistolul cu bile spre patru fete
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Singura condiție pentru care Sorana Cîrstea ar juca și în 2027. Tenismena a oferit răspunsul momentului
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi...
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Lătratul câinilor, tradus de un expert. 4 mesaje pe care animalul tău încearcă să ți le transmită
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”