Cifrele care îl contrazic pe Donald Trump: Peste 100.000 de civili uciși în 18 luni, în războaie care ignoră dreptul internațional

Un studiu internațional care a analizat 23 de conflicte armate din ultimele 18 luni arată că dreptul internațional umanitar se află într-un punct critic, în condițiile în care peste 100.000 de civili au fost uciși, iar crimele de război, inclusiv tortura și violența sexuală, continuă aproape fără consecințe.

Cercetarea extinsă, realizată de Academia de Drept Internațional Umanitar și Drepturile Omului din Geneva, descrie moartea a 18.592 de copii în Gaza, creșterea numărului victimelor civile în Ucraina și o „epidemie” de violență sexuală în Republica Democratică Congo, relatează The Guardian.

Dimensiunea încălcărilor legii și lipsa unor eforturi internaționale consecvente pentru a le preveni sunt atât de mari, încât studiul, intitulat „War Watch”, concluzionează că dreptul internațional umanitar se află într-un „punct critic”.

„Crimele de atrocitate se repetă pentru că cele din trecut au fost tolerate. Acțiunile noastre, sau lipsa lor, vor determina dacă dreptul internațional umanitar va dispărea complet”, a declarat Stuart Casey-Maslen, autorul principal al raportului.

Legile conflictelor armate au fost dezvoltate mai amănunțit după cel de-Al Doilea Război Mondial, inclusiv prin Convențiile de la Geneva din 1949. Un obiectiv esențial a fost protejarea civililor de consecințele războaielor civile și ale conflictelor dintre state.

„War Watch” a analizat 23 de conflicte armate din întreaga lume între iulie 2024 și sfârșitul anului 2025 și reprezintă un contrapunct la afirmațiile lui Donald Trump potrivit cărora ar fi pus capăt la opt războaie în timpul mandatului său.

Cercetarea concluzionează: „Nu știm exact câți civili au fost uciși în desfășurarea ostilităților în 2024 și 2025, dar știm că numărul depășește cu mult 100.000 în fiecare dintre cei doi ani.”

Rezultatul este că „încălcări grave ale dreptului internațional umanitar au fost comise”, continuă raportul, „la scară uriașă și cu o impunitate accelerată”, în timp ce eforturile pentru urmărirea penală a crimelor de război au fost limitate.

Gaza, Ucraina și Sudan: conflicte cu impact devastator

Unul dintre cele mai sângeroase conflicte a fost cel din Gaza. Israelul a atacat în mod constant teritoriul palestinian prin lovituri aeriene și incursiuni terestre în timpul războiului de doi ani, declanșat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Populația totală a Gazei „a scăzut cu aproximativ 254.000 de persoane, o reducere de 10,6% față de estimările de dinaintea conflictului”, notează studiul. Deși un armistițiu a fost convenit în octombrie 2025, sute de palestinieni au mai fost uciși ulterior. În total, până la sfârșitul lui 2025, fuseseră uciși 18.592 de copii și aproximativ 12.400 de femei.

În Ucraina, „mai mulți civili au fost uciși în 2025 decât în cei doi ani precedenți”, un total de 2.514 persoane, ceea ce reprezintă o creștere de 70% față de 2023. Atacurile rusești cu drone au vizat în mod deliberat civili, iar milioane de locuințe au rămas fără electricitate și alte utilități.

Violența sexuală și cea bazată pe gen sunt documentate în aproape fiecare conflict. În Republica Democratică Congo, „o epidemie a acestei violențe” a fost comisă de aproape toate părțile implicate. Victimele, majoritatea femei și fete, variază ca vârstă de la sugari de un an până la persoane de 75 de ani.

În Sudan, violențe sexuale brutale au fost documentate după căderea orașului El Fasher în mâinile rebelilor, în octombrie 2025. „Supraviețuitoarele au relatat că au fost violate în grup de luptători RSF”, notează raportul, abuzurile durând ore sau zile și având loc uneori în prezența membrilor familiei.

Soluții pentru stoparea crimelor de război

Autorii raportului susțin că, deși Convențiile de la Geneva obligă fiecare stat „să respecte și să asigure respectarea” dreptului internațional umanitar „în toate circumstanțele”, în practică există un decalaj tot mai mare între obligațiile din tratate și realitatea care permite comiterea unui număr tot mai mare de crime de război.

„Combaterea impunității larg răspândite pentru încălcările grave ale dreptului internațional ar trebui tratată ca o prioritate de politică publică”, arată studiul „War Watch”. Autorii propun o serie de măsuri pentru reducerea numărului de crime de război.

Printre acestea se numără introducerea și aplicarea unei interdicții privind vânzările de arme de către toate statele „în situațiile în care există un risc clar ca armele sau muniția livrate să fie folosite pentru a comite sau facilita încălcări grave” ale dreptului internațional umanitar.

O a doua propunere vizează interzicerea utilizării bombelor gravitaționale neghidate sau a artileriei imprecise cu rază lungă de acțiune în zonele populate, precum și restricționarea utilizării dronelor și a sistemelor de țintire bazate pe inteligență artificială împotriva civililor.

Raportul susține, de asemenea, necesitatea „asigurării urmăririi penale sistematice a crimelor de război” și solicită sprijin politic și financiar adecvat pentru Curtea Penală Internațională (CPI) de la Haga și pentru tribunalele naționale specializate. Multe mari puteri nu sunt membre ale CPI, inclusiv SUA, Rusia, China, Israel și India.

