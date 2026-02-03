Live TV

Trump le cere republicanilor să „naționalizeze” alegerile. Ce presupune acest lucru

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
Strategia lui Trump Alegerile din noiembrie: un moment important

Președintele Donald Trump a declarat luni că republicanii ar trebui să „naționalizeze” și să „preia controlul” asupra votului în cel puțin 15 locuri, reiterând afirmațiile potrivit cărora alegerile din SUA sunt marcate de fraude pe scară largă.

Sugestia — care contravine prevederilor Constituției privind delegarea administrării alegerilor către guvernele statelor — vine la mai puțin de o săptămână după ce FBI-ul a efectuat o razie într-un birou electoral din afara orașului Atlanta, confiscând buletine de vot și alte documente electorale din alegerile din 2020, scrie POLITICO.

Declarațiile, făcute într-un podcast conservator, vin după o serie de măsuri prin care administrația Trump încearcă să exercite un control mai mare asupra alegerilor, scriu Reuters și New York Times.

Vorbind într-un interviu la podcastul fostului său director adjunct al FBI, Dan Bongino, Trump nu a dat detalii despre intențiile sale, dar a vorbit din nou despre imigranții care ar vota ilegal în alegeri – o afirmație nedovedită, potrivit presei americane.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Acești oameni au fost aduși în țara noastră pentru a vota și votează ilegal. Și, știți, este uimitor că republicanii nu sunt mai duri în această privință”, a spus președintele.

„Republicanii ar trebui să spună: vrem să preluăm controlul. Ar trebui să preluăm controlul asupra votului, cel puțin în multe, 15 locuri. Republicanii ar trebui să naționalizeze votul”, a spus Trump în interviu.

Trump nu a specificat locurile, dar a spus: „Avem state care sunt atât de corupte și care numără voturile. Avem state în care am câștigat, dar care arată că nu am câștigat”.

Sugestia președintelui contravine regulilor electorale constituționale, scrie POLITICO.

Conform Constituției, alegerile americane sunt reglementate în principal de legile statale, ceea ce duce la un proces descentralizat în care votul este administrat de funcționari locali și municipali în mii de circumscripții electorale din întreaga țară.

Trump a susținut însă în mod repetat că alegerile sunt fraudate și că democrații pun la cale o vastă conspirație pentru a-i determina pe imigranții fără acte să voteze și să crească rata de participare la vot a partidului.

Strategia lui Trump

Declarația sa vine la mai puțin de o săptămână după ce FBI a efectuat o percheziție într-un birou electoral din afara orașului Atlanta, confiscând buletine de vot și alte documente electorale de la alegerile din 2020 – pe care Trump susține că le-a câștigat.

Departamentul de Justiție a cerut mai multor state, inclusiv Minnesota, să predea listele complete ale alegătorilor, în timp ce administrația Trump încearcă să creeze un registru național al alegătorilor.

În martie, Trump a semnat un decret prezidențial care încerca să aducă modificări semnificative procesului electoral, inclusiv solicitarea de dovezi ale cetățeniei și cerința ca toate buletinele de vot prin corespondență să fie primite până la închiderea urnelor în ziua alegerilor.

Dar această inițiativă a fost în mare parte respinsă de instanțe.

Pe rețelele sociale, Trump a insistat pentru schimbări și mai drastice. În august, el a scris că dorește să pună capăt utilizării buletinelor de vot prin corespondență și, eventual, a utilizării mașinilor de vot.

Afirmațiile președintelui privind fraudarea alegerilor au fost demontate în repetate rânduri, atât de către analize independente, cât și de oficiali republicani. O analiză a alegerilor din 2024 realizată de administrația Trump, care a început anul trecut, nu a găsit dovezi semnificative de fraudă electorală pe scară largă din partea persoanelor fără cetățenie americană până luna trecută, potrivit New York Times.

Alegerile din noiembrie: un moment important

Declarațiile tot mai vehemente ale lui Trump cu privire la alegeri vin într-un moment în care democrații au învins Partidul Republican într-o serie de competiții electorale.

New Jersey și Virginia au ales guvernatori democrați cu o majoritate zdrobitoare în noiembrie, iar sâmbătă, un democrat a câștigat alegerile speciale pentru un loc în Senatul statului Texas cu o diferență de 14 puncte procentuale într-un district în care Trump câștigase cu 17 puncte în 2024, o schimbare enormă.

Simțind că republicanii sunt în pragul unei posibile înfrângeri la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, Trump a demarat anul trecut un efort extraordinar de a modifica hărțile congresului, pentru a oferi partidului său un avantaj.

Această inițiativă, care a început în Texas, dar s-a extins ulterior atât în statele controlate de democrați, cât și în cele controlate de republicani, a devenit o parte centrală a strategiei președintelui pentru jumătatea mandatului.

Deocamdată, comentariile președintelui privind naționalizarea alegerilor au fost întâmpinate cu reacții negative.

Reprezentantul republican Don Bacon a declarat pe X: „M-am opus naționalizării alegerilor când președinta Camerei Reprezentanților, Pelosi, a dorit schimbări majore în alegerile din toate cele 50 de state. Mă voi opune și acum”.

Separat, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat din Michigan, Cheri Hardmon, a declarat: „Constituția SUA atribuie statelor responsabilitatea alegerilor, nu guvernului federal. Așa prevede legea.”

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Secretary of Homeland Security Kristi Noem holds a press conference at Miami International Airport in Miami, Fla., Jan. 31, 2026. (DHS photo by Tia Dufour)
Membrii Departamentului pentru Securitate Internă, inclusiv agenții ICE, vor fi echipați cu camere audio-video portabile
donald trump
Trump solicită daună de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard
bill hillary clinton getty
Fostul președinte american Bill Clinton și soția sa acceptă să fie audiați în Congres în cadrul anchetei privind afacerea Epstein
Greenland
„Nu există colonizatori mai buni”. Amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda redeschid răni vechi pentru inuiții din Arctica
Israeli-Palestinian conflict - Khan Yunis
Cifrele care îl contrazic pe Donald Trump: Peste 100.000 de civili uciși în 18 luni, în războaie care ignoră dreptul internațional
Recomandările redacţiei
concediu medical-gettyimages
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care elimină plata...
petre florin manole
Pachet de sprijin pentru mame, copii și pensionari. Ministrul Muncii...
captura SRI
SRI publică, în premieră, documente istorice despre spionajul din cel...
Russia Ukraine War NATO
Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după...
Ultimele știri
Musk a anunțat fuziunea companiilor SpaceX, din domeniul spațial, și xAI, de inteligență artificială. Valoarea: 1000 de miliarde USD
Bilanț după ninsorile puternice din Japonia: 30 de persoane au murit și peste 300 au fost rănite
CEDO condamnă Rusia pentru „tratamente inumane” aplicate opozantului Aleksei Navalnîi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un...
Fanatik.ro
Fiul Anamariei Prodan, sub presiunea numelui său. Laurențiu Reghecampf jr a dezvăluit care este idolul său
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Lovitură pe piața transferurilor pentru Rapid. Cristina Vărzaru este noul team manager. Exclusiv
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Lătratul câinilor, tradus de un expert. 4 mesaje pe care animalul tău încearcă să ți le transmită
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”