Trump le cere republicanilor să „naționalizeze” alegerile. Ce presupune acest lucru

Președintele Donald Trump a declarat luni că republicanii ar trebui să „naționalizeze” și să „preia controlul” asupra votului în cel puțin 15 locuri, reiterând afirmațiile potrivit cărora alegerile din SUA sunt marcate de fraude pe scară largă.

Sugestia — care contravine prevederilor Constituției privind delegarea administrării alegerilor către guvernele statelor — vine la mai puțin de o săptămână după ce FBI-ul a efectuat o razie într-un birou electoral din afara orașului Atlanta, confiscând buletine de vot și alte documente electorale din alegerile din 2020, scrie POLITICO.

Declarațiile, făcute într-un podcast conservator, vin după o serie de măsuri prin care administrația Trump încearcă să exercite un control mai mare asupra alegerilor, scriu Reuters și New York Times.

Vorbind într-un interviu la podcastul fostului său director adjunct al FBI, Dan Bongino, Trump nu a dat detalii despre intențiile sale, dar a vorbit din nou despre imigranții care ar vota ilegal în alegeri – o afirmație nedovedită, potrivit presei americane.

„Acești oameni au fost aduși în țara noastră pentru a vota și votează ilegal. Și, știți, este uimitor că republicanii nu sunt mai duri în această privință”, a spus președintele.

„Republicanii ar trebui să spună: vrem să preluăm controlul. Ar trebui să preluăm controlul asupra votului, cel puțin în multe, 15 locuri. Republicanii ar trebui să naționalizeze votul”, a spus Trump în interviu.

Trump nu a specificat locurile, dar a spus: „Avem state care sunt atât de corupte și care numără voturile. Avem state în care am câștigat, dar care arată că nu am câștigat”.

Sugestia președintelui contravine regulilor electorale constituționale, scrie POLITICO.

Conform Constituției, alegerile americane sunt reglementate în principal de legile statale, ceea ce duce la un proces descentralizat în care votul este administrat de funcționari locali și municipali în mii de circumscripții electorale din întreaga țară.

Trump a susținut însă în mod repetat că alegerile sunt fraudate și că democrații pun la cale o vastă conspirație pentru a-i determina pe imigranții fără acte să voteze și să crească rata de participare la vot a partidului.

Strategia lui Trump

Declarația sa vine la mai puțin de o săptămână după ce FBI a efectuat o percheziție într-un birou electoral din afara orașului Atlanta, confiscând buletine de vot și alte documente electorale de la alegerile din 2020 – pe care Trump susține că le-a câștigat.

Departamentul de Justiție a cerut mai multor state, inclusiv Minnesota, să predea listele complete ale alegătorilor, în timp ce administrația Trump încearcă să creeze un registru național al alegătorilor.

În martie, Trump a semnat un decret prezidențial care încerca să aducă modificări semnificative procesului electoral, inclusiv solicitarea de dovezi ale cetățeniei și cerința ca toate buletinele de vot prin corespondență să fie primite până la închiderea urnelor în ziua alegerilor.

Dar această inițiativă a fost în mare parte respinsă de instanțe.

Pe rețelele sociale, Trump a insistat pentru schimbări și mai drastice. În august, el a scris că dorește să pună capăt utilizării buletinelor de vot prin corespondență și, eventual, a utilizării mașinilor de vot.

Afirmațiile președintelui privind fraudarea alegerilor au fost demontate în repetate rânduri, atât de către analize independente, cât și de oficiali republicani. O analiză a alegerilor din 2024 realizată de administrația Trump, care a început anul trecut, nu a găsit dovezi semnificative de fraudă electorală pe scară largă din partea persoanelor fără cetățenie americană până luna trecută, potrivit New York Times.

Alegerile din noiembrie: un moment important

Declarațiile tot mai vehemente ale lui Trump cu privire la alegeri vin într-un moment în care democrații au învins Partidul Republican într-o serie de competiții electorale.

New Jersey și Virginia au ales guvernatori democrați cu o majoritate zdrobitoare în noiembrie, iar sâmbătă, un democrat a câștigat alegerile speciale pentru un loc în Senatul statului Texas cu o diferență de 14 puncte procentuale într-un district în care Trump câștigase cu 17 puncte în 2024, o schimbare enormă.

Simțind că republicanii sunt în pragul unei posibile înfrângeri la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, Trump a demarat anul trecut un efort extraordinar de a modifica hărțile congresului, pentru a oferi partidului său un avantaj.

Această inițiativă, care a început în Texas, dar s-a extins ulterior atât în statele controlate de democrați, cât și în cele controlate de republicani, a devenit o parte centrală a strategiei președintelui pentru jumătatea mandatului.

Deocamdată, comentariile președintelui privind naționalizarea alegerilor au fost întâmpinate cu reacții negative.

Reprezentantul republican Don Bacon a declarat pe X: „M-am opus naționalizării alegerilor când președinta Camerei Reprezentanților, Pelosi, a dorit schimbări majore în alegerile din toate cele 50 de state. Mă voi opune și acum”.

Separat, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat din Michigan, Cheri Hardmon, a declarat: „Constituția SUA atribuie statelor responsabilitatea alegerilor, nu guvernului federal. Așa prevede legea.”

