„Nu există colonizatori mai buni”. Amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda redeschid răni vechi pentru inuiții din Arctica

Într-o dimineață recentă extrem de rece, în Arctica canadiană, aproximativ 70 de persoane au ieșit în stradă. Înfruntând vântul rece, au mărșăluit prin teritoriul Nunavut, guvernat de inuiți, fluturând pancarte pe care scria: „Suntem alături de Groenlanda” și „Groenlanda este un partener, nu o achiziție”, relatează The Guardian.

A fost o imagine a modului în care, pentru popoarele indigene din Arctica, lupta pentru Groenlanda a devenit o confruntare mai amplă, care pare să pună în opoziție lupta îndelungată pentru afirmarea drepturilor lor și presiunea globală pentru putere.

Lupta președintelui american Donald Trump pentru Groenlanda a readus în atenție „secole de imperialism din partea diferitelor state naționale, dar și colonizarea din partea diferiților actori”, a declarat Natan Obed, președintele organizației naționale inuite din Canada, Inuit Tapiriit Kanatami.

„Inuiții au trebuit să găsească modalități de a ne menține societatea, cultura și autodeterminarea în mijlocul altor oameni care doreau lucruri diferite de la noi sau de la pământurile și teritoriile noastre”.

Era un trecut pe care mulți credeau că l-au lăsat în urmă. „Oferta din parte Statelor Unite – și nu este vorba doar de o singură persoană, ci de un cor de persoane care spun toate lucruri foarte similare – ne face să ne temem că suntem în pragul unei noi ere de nerespectare a drepturilor noastre colective”, a spus Obed.

Deosebit de îngrijorător a fost accentul pus pe eforturile Groenlandei de a extrage bogățiile minerale sau de a crea poziții de apărare, a spus Obed. „Aceasta este partea cea mai înfricoșătoare a retoricii care a circulat”, a spus el. „Credeam că am depășit această premisă centrală, conform căreia, dacă popoarele indigene nu îmbunătățesc terenurile noastre pe baza criteriilor actorilor imperialiști, înseamnă că, într-un fel, nu avem dreptul la autodeterminare. Deciziile care se iau cu privire la terenurile noastre și la ceea ce vrem pentru ele ne aparțin numai nouă”.

Deși liderul american promis recent că nu va cuceri Groenlanda cu forța, Casa Albă a dat de înțeles că rămâne interesată să controleze cea mai mare insulă din lume. Jeff Landry, trimisul special al SUA în Groenlanda, a scris un articol în care descrie Groenlanda ca fiind „una dintre cele mai importante regiuni din punct de vedere strategic din lume”.

Articolul de 976 de cuvinte, publicat în New York Times, nu a făcut nicio referire la populația indigenă care a administrat teritoriul timp de milenii, menționând în schimb: „Președintele a fost categoric: dominația americană în Arctica nu este negociabilă”.

În Groenlanda, locuitorii au descris declarațiile lui Trump despre „cumpărarea” sau „preluarea” teritoriului ca o întoarcere la o perioadă în care terenurile indigene erau considerate doar mărfuri care puteau fi achiziționate, lăsând poporul inuit în afara negocierilor politice care le-au modelat viața.

„În contextul tensiunilor crescânde dintre marile puteri, ne preocupă faptul că Arctica este descrisă ca un bun sau ca un pustiu de gheață”, a declarat Sara Olsvig, președinta Consiliului Circumpolar Inuit și fostă lideră a Inuit Ataqatigiit, un partid politic de stânga pro-independență din Groenlanda. „Pentru noi, aceasta este patria noastră, bogățiile sale sunt cele care susțin poporul nostru, cultura noastră, copiii, tinerii și bătrânii noștri. Inuiții au trăit și s-au dezvoltat în regiunea noastră arctică din timpuri imemoriale, cu mult înainte de apariția conceptului de stat”.

Lupta pentru putere a scos la iveală faptul că mulți nu au recunoscut că, după secole de dominație daneză, Groenlanda era acum un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei. „Prin urmare, Groenlanda nu este «proprietatea» Danemarcei, iar Danemarca nu poate «vinde» Groenlanda”, a transmis Olsvig.

Lunile trecute au fost marcate de „conotații legate de perioadele anterioare de colonizare”, a spus ea, forțând-o pe ea și pe alții să sublinieze că inuiții și poporul din Groenlanda sunt egali cu toți ceilalți.

„Este important să nu repetăm greșelile imperialismului din trecut”, a spus ea, adăugând: „Nu există colonizatori mai buni”.

Pe măsură ce retorica celui de-al 47-lea președinte american se intensifica, inuiții din Alaska au urmărit îndeaproape situația. Marie Greene, președinta Consiliului Circumpolar Inuit – Alaska, a declarat: „La început era de necrezut, apoi a devenit sfâșietor când am auzit că oamenii noștri, în special copiii și bătrânii, se temeau de o invazie”.

Amenințările au reprezentat o lovitură dură pentru inuiți, care au colaborat îndelung pentru a se asigura că Arctica rămâne o zonă de pace, chiar și în contextul tensiunilor dintre puterile mondiale care o înconjoară.

„Pentru inuiți, pacea în Arctica nu este un principiu abstract; este vorba despre protejarea patriei noastre, a familiilor noastre și a viitorului copiilor noștri”, a declarat Vivian Korthuis, tot din cadrul Consiliului Circumpolar Inuit – Alaska. „Pacea durabilă vine din ascultarea inuiților, respectarea drepturilor noastre și colaborarea cu noi ca parteneri ale căror cunoștințe și responsabilități sunt înrădăcinate în însăși Arctica”.

Discuția despre Groenlanda a subliniat faptul că popoarele indigene sunt extrem de vulnerabile la turbulențele geopolitice, a afirmat Gunn-Britt Retter, membru al Consiliului Saami, o organizație care reprezintă popoarele Sami din Finlanda, Rusia, Norvegia și Suedia.

„Când geopolitica se încinge, se ajunge la o situație în care liderii statelor încep să discute și primul lucru care este uitat sunt popoarele indigene”, a spus Retter. „Întotdeauna există ceva mai important. Este ca și cum: «Da, apreciem popoarele indigene sau respectăm drepturile popoarelor indigene, dar în acest moment acest lucru este mai important»”.

Senzația era că drepturile indigenilor erau ceva ce trebuia respectat în vremuri bune, dar care putea fi ignorat atunci când apăreau interese strategice, cum ar fi amenințarea tarifelor, a spus Retter. „Problemele indigenilor devin un subiect de discuție atunci când există excedente bugetare”.

Pentru mulți locuitori ai Arcticii, amenințările care planează asupra Groenlandei sunt un semn clar a ceea ce urmează să se întâmple, a declarat Obed, reprezentant al organizației canadiene Inuit Tapiriit Kanatami. „Înțelegem că ne aflăm din ce în ce mai mult în centrul unei lupte geopolitice care nu vizează neapărat cultura sau societatea noastră, dar care se desfășoară pe teritoriul nostru, în curtea noastră”, a afirmat el.

El a dat ca exemple fondurile uriașe pe care Rusia și China le-au investit în consolidarea porturilor din și din jurul Arcticii rusești, precum și lupta discretă pentru revendicarea Pasajului de Nord-Vest, pe măsură ce schimbările climatice transformă regiunea.

„Știm că aceste lupte vor avea loc”, a spus Obed. „Așadar, acesta este momentul să construim alianțe, strategii și planuri pentru a ne asigura că, atunci când vor veni acele vremuri, vom fi pregătiți pentru ele”.

