Un fost înalt oficial european îl critică dur pe șeful NATO: „Rutte este dezamăgitor, trebuie să înceteze să mai fie un agent american”

Data publicării:
Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, vorbește în timpul unui summit în Republica Kârgâză, pe 2 iunie 2023.
Charles Michel, preşedintele Consiliului European. Foto: Profimedia Images
Fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel, a declarat pentru Euronews că „abordarea lingușitoare” a lui Rutte față de președintele SUA va duce la un „eșec total”. Șeful NATO, Mark Rutte, ar trebui să înceteze să mai fie un „agent american” și să unească alianța militară tensionată în fața „retoricii ostile” și a „intimidării” Statelor Unite, a declarat fostul șef al Consiliului European, Charles Michel, pentru Euronews.

„Vreau să fiu clar, Mark Rutte este dezamăgitor și îmi pierd încrederea în el”, a declarat Michel, care a condus Consiliul timp de cinci ani până în 2024, în emisiunea matinală Europe Today a Euronews, vineri.

„Nu mă aștept ca Mark Rutte să fie un agent american. Mă aștept ca Mark să lucreze pentru unitatea în cadrul NATO”, a adăugat Michel.

Rutte, care l-a numit pe președintele american Donald Trump „tatăl” alianței NATO, și-a câștigat reputația de „whisperer” al lui Trump. De asemenea, i-a oferit lui Trump o ieșire pentru a renunța la recentele amenințări de a declanșa un război comercial cu țările europene în legătură cu Groenlanda.

Michel a declarat pentru Euronews că „diplomația lingușitoare a lui Rutte nu va funcționa” și ar putea duce la „un eșec total”.

„Ne confruntăm cu intimidări, ne confruntăm cu amenințări. Ce se întâmplă cu Groenlanda este inacceptabil și mă aștept ca Mark Rutte să fie o voce puternică în apărarea unității NATO”, a declarat el.

El a adăugat că UE este un „partener foarte loial” al SUA și „nu merită” recentul „comportament” al lui Trump, referindu-se la amenințările președintelui american cu privire la Groenlanda, la încercările sale de a conferi „legitimitate” președintelui rus Vladimir Putin și la sancționarea foștilor oficiali ai UE.

Administrația americană a impus recent sancțiuni împotriva lui Thierry Breton, fostul comisar european al Franței și țarul tehnologiei responsabil de elaborarea regulamentului digital al UE.

„Posibil” ca Ucraina să adere la UE până în 2027

Michel s-a pronunțat și asupra negocierilor privind un viitor acord de pace pentru Ucraina, afirmând că lideri precum Macron din Franța și Meloni din Italia au „dreptate” să ceară o întâlnire directă cu Putin.

„Trebuie să fim la masa negocierilor, pentru că astăzi (nu suntem). Este foarte trist. Este chiar șocant”, a spus el. „Cine apără interesele europene la masa negocierilor? Nu Statele Unite, nu Rusia.”

El l-a propus pe succesorul său, António Costa, ca posibil trimis la negocieri, afirmând că acesta are „legitimitatea” de a vorbi în numele celor 27 de lideri ai UE.

Întrebat despre obiectivul președintelui ucrainean Volodimir Zelenskyy ca țara sa să adere la UE până în 2027, ca parte a unui plan de pace, Michel a răspuns: „Este absolut corect și este posibil”, solicitând integrarea Kievului în blocul european „cât mai repede posibil”.

