Soldații din Regimentul 1 de Asalt Independent „Dmitro Kotsiubailo”, Regimentul 475 de Asalt Independent CODE 9.2 și Grupul Alpha al Centrului de Operațiuni Speciale al Serviciului de Securitate al Ucrainei au publicat imagini care arată un atac nocturn asupra unui pod din Armiansk și a aproape 50 de camioane rusești care transportau muniție și combustibil.

Potrivit Ukrinform, videoclipul operațiunii speciale a fost publicat pe canalul de YouTube al Regimentului 1 de Asalt Independent al Forțelor Terestre ale Ucrainei.



„Imagini unice ale atacului asupra podului din Armiansk și asupra camioanelor care transportau muniție și combustibil”, a declarat unitatea într-un comunicat care însoțea videoclipul.



Regimentul a afirmat că nu mai există poduri intacte pe rutele logistice rusești care leagă Crimeea ocupată de continent.



Potrivit armatei, operațiunea a implicat o serie de lovituri de precizie efectuate în noaptea de 11 iunie.





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„În zona de lovire de lângă podul din Armiansk, erau concentrate până la 50 de camioane, pregătite pentru desfășurarea în sectorul Huliaipole”, se arată în comunicat.Personalul militar a adăugat că podul în sine fusese deja scos din funcțiune de sistemele FirePoint și nu a necesitat o lovitură repetată.„Podul a fost avariat, iar o rută logistică cheie a inamicului a fost complet paralizată”, a declarat regimentul.

Se pare că operațiunea a fost desfășurată prin intermediul centrului comun multidomenial „Phalanha”, cu participarea Regimentului 1 de asalt independent „Dmytro Kotsiubailo”, a Regimentului 475 de asalt independent CODE 9.2 și a Centrului de operațiuni speciale „Alpha” al SBU.



Potrivit armatei, atacurile au avut ca scop slăbirea Brigăzilor 37 și 64 de pușcași motorizați ale Rusiei, formațiunile care se confruntă în prezent cu forțele ucrainene în acel sector.



După cum a raportat anterior Ukrinform, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, a declarat recent că Ucraina ar putea izola în curând Crimeea ocupată prin stabilirea controlului deplin asupra autostrăzii Novorossiia, importantă din punct de vedere strategic.

Editor : Sebastian Eduard