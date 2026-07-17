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Video Franţa, lovită de furtuni violente şi o mini-tornadă: doi morţi şi aproape 53.000 de gospodării fără curent

Data publicării:
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Franţa, lovită de furtuni violente şi o mini-tornadă: doi morţi şi aproape 53.000 de gospodării fără curent. Colaj foto: X/ LyonMeteo69/ InfosFrancaises
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Cel puţin două persoane au murit, aproape 53.000 de gospodării au rămas fără electricitate, iar o mini-tornadă şi grindină uriaşă au fost semnalate după furtunile violente care au lovit Franţa. Autorităţile au emis cod portocaliu de vreme severă pentru 30 de departamente din centrul şi estul ţării, avertizând asupra unor fenomene meteorologice extreme, scrie Euronews.

În localitatea Saint-Victurnien, din departamentul Haute-Vienne, o femeie a murit după ce un copac s-a prăbuşit peste ea.

În Dolomieu, în departamentul Isère, un bărbat a fost găsit carbonizat într-un atelier care a luat foc după ce a fost lovit de fulger.

Fenomenele meteo extreme au adus în Franţa şi o mini-tornadă, ploi torenţiale şi grindină de mari dimensiuni. În departamentul Loire, o supercelulă a produs bucăţi de grindină cu diametrul de până la opt centimetri, potrivit postului La Chaîne Météo.

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Pompierii au intervenit la 655 de solicitări în cursul nopţii doar în acest departament, iar vântul puternic a răsturnat două camioane pe autostrada A72, provocând perturbări importante ale traficului. În localitatea Villars, mai multe acoperişuri au fost avariate de grindină.

Treizeci de departamente din centrul şi estul Franţei au fost plasate joi seară sub cod portocaliu pentru furtuni, existând şi riscul producerii unor căderi de grindină de mari dimensiuni.

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Operatorul reţelei electrice Enedis a anunţat vineri dimineaţă că aproape 53.000 de gospodării au fost afectate de întreruperi ale alimentării cu energie electrică în urma furtunilor violente.

Editor : Ș.A.

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