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Video Radu Miruță explică de ce Rheinmetall nu s-a înscris la licitația pentru Șantierul Naval Mangalia: „Probabil așteaptă să scadă prețul”

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santierul damen mangalia
Șantierul naval Damen Mangalia. Foto: Facebook
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A doua licitație este programată pe 29 iulie

Compania germană Rheinmetall ar putea aștepta ca prețul Șantierului Naval Mangalia să scadă până la valoarea de lichidare, a declarat vineri ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Acesta a explicat că șantierul este scos la licitație la un preț de 184 de milioane de euro, în timp ce valoarea sa de lichidare este de aproximativ 87 de milioane de euro, iar datoriile aflate în dispută depășesc 190 de milioane de euro.

Întrebat de ce Rheinmetall nu s-a înscris la prima licitație pentru preluarea Șantierului Naval Mangalia, Radu Miruță a spus că Ministerul Apărării nu gestionează această procedură, însă a avansat o posibilă explicație.

„Interacţiunea asta o face Ministerul Economiei, nu o face Ministerul Apărării. Ministerul Apărării este beneficiarul acestor produse. Am folosit instrumentul de a primi aceste nave, condiţionând cu celelalte ministere ca ele să se producă în România. Pot doar să bănuiesc. Valoarea de lichidare a Şantierului Naval de la Mangalia – 2 Mai este undeva la 87 de milioane de euro, din ce ştiu eu când eram ministrul Economiei. Iar datoriile în dispută sunt undeva la 190. Pe procedura de scoatere la licitaţie a valorilor de acolo, ea scade pe măsură ce nu se prezintă cineva. Îmi imaginez că cei care ar putea fi interesaţi aşteaptă să scadă preţul până la valoarea reală, neplătind altcuiva problemele pe care statul român le-a generat în interacţiunea veche cu fosta companie. Bănuiesc că acesta ar putea fi un răspuns”, a afirmat Miruță.

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El a adăugat că renunțarea Rheinmetall la proiect ar reprezenta „o pierdere enormă”, în condițiile în care producerea navelor în România este legată de alte contracte de înzestrare.

A doua licitație este programată pe 29 iulie

Prima licitație pentru vânzarea Șantierului Naval Mangalia, organizată pe 29 iunie, s-a încheiat fără ofertanți, inclusiv fără participarea Rheinmetall.

Potrivit deciziei Adunării Creditorilor, șantierul va fi scos la licitație în cel puțin șase runde, fiecare cu același preț de pornire, de 184 de milioane de euro, și nu la valoarea de lichidare, estimată la aproximativ 87 de milioane de euro.

Următoarea licitație este programată pentru 29 iulie, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 27 iulie. Participanții trebuie să achite o garanție de participare de 18,4 milioane de euro, reprezentând 10% din prețul de pornire, iar caietul de sarcini costă 10.000 de euro, fără TVA.

Șantierul Naval Mangalia este legat de programul SAFE, prin care România urmează să achiziționeze patru nave de patrulare în cadrul unui contract de aproximativ 920 de milioane de euro. Autoritățile au justificat proiectul prin preluarea și modernizarea șantierului de către Rheinmetall, însă compania germană nu s-a înscris la prima licitație.

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Editor : A.D.

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