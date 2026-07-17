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Video România a semnat contractele pentru 12 elicoptere Airbus și 12 radare Thales prin programul SAFE. Când ajung primele echipamente

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Elicoptere militare Airbus H215M în zbor
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Airbus
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că România a semnat vineri contractele pentru achiziția a 12 elicoptere Airbus și 12 radare Thales prin programul european SAFE. Potrivit acestuia, primul radar va fi livrat în 11 luni și va contribui la detectarea dronelor care zboară la joasă altitudine, iar primele elicoptere vor fi livrate începând din luna a 38-a. 

„Astăzi, la ora 11, am semnat contractele pentru ceea ce rămăsese de semnat, și anume cele 12 elicoptere cu Airbus și 12 radare de la Thales. Elicopterele vor presupune interacțiune cu platforma IAR Ghimbav pentru localizare. Vor fi livrate începând cu luna 38. Pentru radare, am obținut o livrare pentru primul radar, de care avem mare nevoie pentru situația dronelor care zboară la joasă altitudine, începând cu luna 11, deci nu peste un an și jumătate, ci mai devreme”, a declarat ministrul, într-o conferință de presă.

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Acesta a explicat că achizițiile au fost realizate în comun prin Ministerul Apărării din Franța, mecanism care a permis obținerea unor prețuri mai avantajoase.

„Au fost niște contracte care, fiind achiziții în comun, s-au desfășurat prin gestionarea Ministerului Apărării din Franța, care a colectat contribuția de la țările care s-au înregistrat pentru achiziția în comun. Prețul elicopterelor este semnificativ mai ieftin prin această achiziție în comun. Noi am încercat o discuție separată cu aceste companii, cărora le-am cerut localizare în România. (...) Am reușit ca obligațiile acestor companii cu privire la localizarea în România să fie asumate și prin contractul pe care îl avem cu Guvernul francez”, a afirmat Miruță.

Ministrul interimar al Apărării a precizat că, până în prezent, România a semnat, în termen, contracte în valoare de 7,5 miliarde de euro prin programul SAFE. Până în anul 2030 urmează să fie încheiate și alte contracte de înzestrare, printre care un acord în valoare de 200 de milioane de euro pentru construirea de drone, în parteneriat cu Ucraina.

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Editor : A.D.

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