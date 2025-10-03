Live TV

Franța presează UE pentru coridoare de transport rapid al trupelor și un coordonator unic de mobilitate militară

Data actualizării: Data publicării:
Annual Bastille Day military parade - Paris
Franței îi ia în medie peste 10 zile să obțină permisele necesare de la alte state membre pentru a deplasa personal sau echipament militar. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
CE va prezenta un pachet privind mobilitatea militară în Europa Coridoare feroviare, rutiere, maritime și aeriene Transporturi cu resurse din sectorul privat

Franța cere Uniunii Europene să accelereze mobilitatea militară prin stabilirea de coridoare rapide de transport pentru trupe și echipamente și desemnarea unui coordonator unic la nivel european. Parisul avertizează că birocrația actuală încetinește răspunsul în caz de conflict, în timp ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei subliniază urgența unor măsuri concrete.

Comisia Europeană este așteptată să prezinte la mijlocul lunii noiembrie un pachet privind mobilitatea militară, menit să simplifice procedurile și să faciliteze deplasarea în întreaga Uniune. Autoritățile franceze solicită ca UE să identifice rapid coridoarele de mobilitate pentru armată și să creeze o autoritate de coordonare care să asigure că trupele și echipamentele pot fi deplasate rapid spre est în cazul izbucnirii unui conflict major, relatează Euronews.

„Războiul de agresiune purtat de Rusia pe teritoriul european, pe teritoriul ucrainean, face probabil, aș spune, ca forțele noastre să fie angajate puternic pe teritoriul european, pe continentul nostru”, a declarat joi dimineață generalul de brigadă aeriană Fabrice Feola, comandant al Centrului pentru Operațiuni și Sprijin în Transport al armatei franceze.

În prezent, Franței îi poate lua peste 10 zile să obțină permisele necesare de la alte state membre pentru a deplasa personal sau echipament militar, deși obiectivul european este de maximum cinci zile, a precizat generalul.

CE va prezenta un pachet privind mobilitatea militară în Europa

Franța conduce un batalion multinațional NATO în România, antrenează soldați ucraineni în Polonia ca parte a misiunii EUMAM a Uniunii și donează echipamente militare Kievului. Acordurile bilaterale cu alte state membre, care reduc acest timp, acoperă doar tipuri standard de convoaie, cu limite impuse privind numărul de trupe, vehicule și tipuri de echipamente.

Comisia Europeană urmează să prezinte la mijlocul lunii noiembrie un pachet privind mobilitatea militară pentru a simplifica procedurile și a facilita deplasările pe întreg teritoriul Uniunii.

Pentru Feola, reducerea timpului de obținere a permiselor de trecere a frontierelor și digitalizarea unor documente vamale sunt ambele „realizabile și la îndemână”. Dar UE trebuie, de asemenea, să identifice de urgență coridoare de mobilitate ale căror căi ferate, drumuri, tuneluri și poduri pot suporta înălțimea, lățimea și greutatea echipamentelor militare.

Coridoare feroviare, rutiere, maritime și aeriene

Discuții între statele membre, reprezentanți NATO, precum și comisarii europeni Andrius Kubilius (Apărare și Spațiu) și Apostolos Tzitzikostas (Transporturi), privind coridoarele au avut loc în timpul verii. Patru astfel de coridoare sunt deja stabilite, cu 500 de proiecte prioritare identificate, de la consolidarea podurilor și lărgirea tunelurilor până la construirea de linii de garare pentru trenuri.

Kubilius a declarat la începutul acestui an că blocul va avea nevoie de o investiție inițială de 70 de miliarde de euro pentru a adapta urgent coridoarele feroviare, rutiere, maritime și aeriene, astfel încât să permită deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor în caz de conflict. El a mai subliniat că „este extrem de important să existe o autoritate unificatoare care să coordoneze toate eforturile depuse, pentru ca totul să fie compatibil de la o țară la alta”.

„Nu ar trebui să existe discontinuitate între coridoare sau între rute. Eforturile ar trebui optimizate, aș spune, pentru a asigura continuitatea”, a adăugat el.

Guvernele UE trebuie, de asemenea, să pună bazele pentru ca ministerele să înceapă să colaboreze și să comunice, astfel încât, în caz de conflict, să nu existe „competiție internă” pentru transportul bunurilor. Franța, a spus el, a reactivat în acest scop o unitate interministerială de coordonare logistică.

„Mă gândesc în special la aliatul nostru american care, în cazul activării planurilor NATO, ar debarca în masă pe coasta Atlanticului și ar trebui să traverseze țara noastră pentru a ajunge pe poziții mai la est. Așadar, această noțiune de competiție ne obligă inevitabil să coordonăm la nivel național pentru a folosi cât mai bine resursele disponibile”, a spus el.

Transporturi cu resurse din sectorul privat

Comisia Europeană a adoptat deja în aprilie o nouă legislație care facilitează autorizarea vagoanelor de personal ce pot fi integrate în trenuri de marfă. Trenurile, a spus Feola, sunt deosebit de relevante în contextul european, iar armata franceză a închiriat 150 de curse feroviare internaționale în 2024, o creștere uriașă față de „câteva, mai puțin de cinci pe an” înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Dincolo de identificarea coridoarelor de transport, altă provocare pentru forțele armate în ceea ce privește mobilitatea internațională este că marea majoritate a transporturilor de echipamente sunt realizate folosind resurse din sectorul privat.

În Franța, anul trecut, 90% din transportul de marfă al armatei a fost realizat folosind resurse externe. În ceea ce privește trenurile, armata franceză cooperează acum îndeaproape cu compania națională de căi ferate, SNCF.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Serghei Nariskin
5
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
Digi Sport
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona atac
Zidul anti-drone și Santinela Estului. Explicațiile ministrului...
femeie cu mainile inghetatebin manusi
Alerte de vreme rea în jumătate de țară, cu temperaturi sub pragul...
parlamentul republicii moldova
Cum ar putea pierde partidul Maiei Sandu majoritatea în Parlamentul...
Mașină de poliție în zăpadă
Nisoare la munte: zonele în care drumarii intervin pentru...
Ultimele știri
Trump decretează „conflict armat” cu cartelurile drogurilor pe care le numește „organizaţii teroriste”
Marea Britanie acuză Rusia că îi bruiază sateliții militari „săptămânal”. „Sunt interesați de ceea ce facem”
Ministrul Sănătății anunță că nouă proiecte de spitale din PNRR vor fi construite cu finanțare europeană
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
Vladimir Putin acuză Franţa de „piraterie” după interceptarea petrolierului suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei
Imagine cu un petrolier
Căpitanul petrolierului Boracay din „flota fantomă” a Rusiei va fi judecat în Franța
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din activele înghețate: „O confiscare ilegală”
Protesters erect a buring barricade during a demonstration, in Paris, France on October 2, 2025, during another day of strikes and demonstrations in France. This new day of union action is expected to be less significant than September 18. Photo by Raphae
Proteste uriașe în Franța împotriva reformei și reducerilor bugetare. Elevi arestați la Paris, poliția mobilizează 5.000 de agenți
hot de cupru
Hoţi români condamnaţi în Franţa. Au spus că au furat pentru mâncare, dar judecătoarea le-a văzut „teancurile de bancnote” pe TikTok
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali din Europa în ultimii 5 ani. Suma este una uriașă
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Georgina Rodríguez, o nouă lansare de succes. Anunțul făcut de iubita lui Cristiano Ronaldo
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
Cum îți poți recupera averea dacă frații sau rudele refuză împărțirea moștenirii. Ce prevede Codul Civil
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Cum ar putea scăpa pensionarii de CASS la pensie? 2 decizii CCR care le-ar aduce bani la pensie
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
O actriță de la Hollywood s-a despărțit de soțul ei după 28 de ani de căsnicie. Fuseseră implicați într-un...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...