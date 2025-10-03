Franța presează UE pentru coridoare de transport rapid al trupelor și un coordonator unic de mobilitate militară

Franța cere Uniunii Europene să accelereze mobilitatea militară prin stabilirea de coridoare rapide de transport pentru trupe și echipamente și desemnarea unui coordonator unic la nivel european. Parisul avertizează că birocrația actuală încetinește răspunsul în caz de conflict, în timp ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei subliniază urgența unor măsuri concrete.

Comisia Europeană este așteptată să prezinte la mijlocul lunii noiembrie un pachet privind mobilitatea militară, menit să simplifice procedurile și să faciliteze deplasarea în întreaga Uniune. Autoritățile franceze solicită ca UE să identifice rapid coridoarele de mobilitate pentru armată și să creeze o autoritate de coordonare care să asigure că trupele și echipamentele pot fi deplasate rapid spre est în cazul izbucnirii unui conflict major, relatează Euronews.

„Războiul de agresiune purtat de Rusia pe teritoriul european, pe teritoriul ucrainean, face probabil, aș spune, ca forțele noastre să fie angajate puternic pe teritoriul european, pe continentul nostru”, a declarat joi dimineață generalul de brigadă aeriană Fabrice Feola, comandant al Centrului pentru Operațiuni și Sprijin în Transport al armatei franceze.

În prezent, Franței îi poate lua peste 10 zile să obțină permisele necesare de la alte state membre pentru a deplasa personal sau echipament militar, deși obiectivul european este de maximum cinci zile, a precizat generalul.

CE va prezenta un pachet privind mobilitatea militară în Europa

Franța conduce un batalion multinațional NATO în România, antrenează soldați ucraineni în Polonia ca parte a misiunii EUMAM a Uniunii și donează echipamente militare Kievului. Acordurile bilaterale cu alte state membre, care reduc acest timp, acoperă doar tipuri standard de convoaie, cu limite impuse privind numărul de trupe, vehicule și tipuri de echipamente.

Comisia Europeană urmează să prezinte la mijlocul lunii noiembrie un pachet privind mobilitatea militară pentru a simplifica procedurile și a facilita deplasările pe întreg teritoriul Uniunii.

Pentru Feola, reducerea timpului de obținere a permiselor de trecere a frontierelor și digitalizarea unor documente vamale sunt ambele „realizabile și la îndemână”. Dar UE trebuie, de asemenea, să identifice de urgență coridoare de mobilitate ale căror căi ferate, drumuri, tuneluri și poduri pot suporta înălțimea, lățimea și greutatea echipamentelor militare.

Coridoare feroviare, rutiere, maritime și aeriene

Discuții între statele membre, reprezentanți NATO, precum și comisarii europeni Andrius Kubilius (Apărare și Spațiu) și Apostolos Tzitzikostas (Transporturi), privind coridoarele au avut loc în timpul verii. Patru astfel de coridoare sunt deja stabilite, cu 500 de proiecte prioritare identificate, de la consolidarea podurilor și lărgirea tunelurilor până la construirea de linii de garare pentru trenuri.

Kubilius a declarat la începutul acestui an că blocul va avea nevoie de o investiție inițială de 70 de miliarde de euro pentru a adapta urgent coridoarele feroviare, rutiere, maritime și aeriene, astfel încât să permită deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor în caz de conflict. El a mai subliniat că „este extrem de important să existe o autoritate unificatoare care să coordoneze toate eforturile depuse, pentru ca totul să fie compatibil de la o țară la alta”.

„Nu ar trebui să existe discontinuitate între coridoare sau între rute. Eforturile ar trebui optimizate, aș spune, pentru a asigura continuitatea”, a adăugat el.

Guvernele UE trebuie, de asemenea, să pună bazele pentru ca ministerele să înceapă să colaboreze și să comunice, astfel încât, în caz de conflict, să nu existe „competiție internă” pentru transportul bunurilor. Franța, a spus el, a reactivat în acest scop o unitate interministerială de coordonare logistică.

„Mă gândesc în special la aliatul nostru american care, în cazul activării planurilor NATO, ar debarca în masă pe coasta Atlanticului și ar trebui să traverseze țara noastră pentru a ajunge pe poziții mai la est. Așadar, această noțiune de competiție ne obligă inevitabil să coordonăm la nivel național pentru a folosi cât mai bine resursele disponibile”, a spus el.

Transporturi cu resurse din sectorul privat

Comisia Europeană a adoptat deja în aprilie o nouă legislație care facilitează autorizarea vagoanelor de personal ce pot fi integrate în trenuri de marfă. Trenurile, a spus Feola, sunt deosebit de relevante în contextul european, iar armata franceză a închiriat 150 de curse feroviare internaționale în 2024, o creștere uriașă față de „câteva, mai puțin de cinci pe an” înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Dincolo de identificarea coridoarelor de transport, altă provocare pentru forțele armate în ceea ce privește mobilitatea internațională este că marea majoritate a transporturilor de echipamente sunt realizate folosind resurse din sectorul privat.

În Franța, anul trecut, 90% din transportul de marfă al armatei a fost realizat folosind resurse externe. În ceea ce privește trenurile, armata franceză cooperează acum îndeaproape cu compania națională de căi ferate, SNCF.

