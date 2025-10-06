Live TV

Germania va avea din nou armata obligatorie. Explicațiile cancelarului Friedrich Merz

Data publicării:
Fritzlar, Georg-Friedrich-Kaserne, 24.09.2024, Einziges Kampfhubschrauberregiment des Deutschem Heeres praesentiert sich
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz se aşteaptă ca în Germania să fie introdus în cele din urmă un serviciu militar obligatoriu, dar este de acord ca pentru început acest serviciu să fie pe bază de voluntariat, relatează luni dpa. Merz a făcut aceste comentarii duminică, într-un interviu pe postul public de televiziune ARD.

„Susţin ceea ce am convenit în acordul de coaliţie, şi anume să începem cu serviciul voluntar, deocamdată. Dar bănuiesc că acesta nu va rămâne voluntar”, a declarat Merz, care conduce blocul conservator al guvernului german.

El a menţionat că în prezent sunt circa 350.000 de tineri bărbaţi pe grupa de vârstă eligibilă şi aproximativ acelaşi număr de femei.

Cu toate acestea, nu toţi bărbaţii vor fi recrutaţi sau supuşi unor examene medicale, iar ca urmare a restricţiilor constituţionale femeile nu pot fi recrutate.

NATO consideră că Germania are nevoie de o forţă de 260.000 de militari ca să reziste unui potenţial atac, cum ar fi unul din partea Rusiei, ceea ce înseamnă că Bundeswehr are nevoie de aproximativ 80.000 de soldaţi activi suplimentari.

Propunerea ministrului apărării, Boris Pistorius, social-democrat, se bazează pe înrolarea voluntară şi urmăreşte să atragă mai mulţi tineri, făcând serviciul militar mai atractiv, inclusiv prin remuneraţie şi condiţii mai bune.

Legislatorii conservatori au criticat proiectul de lege pentru că nu specifică în ce circumstanţe ar putea să treacă serviciul voluntar la un sistem obligatoriu.

„Nu există nicio cale de a evita recrutarea obligatorie. Jumătăţile de măsură nu mai sunt suficiente. O politică de recrutare incertă nu ajută pe nimeni”, a declarat premierul bavarez Markus Soder, unul dintre cei mai puternici politicieni conservatori din ţară, în ediţia de duminică a ziarului Bild.

Noua lege a serviciului militar urma iniţial să fie dezbătută în primă lectură în Bundestag săptămâna aceasta joi. Cu toate acestea, sâmbătă, purtătorii de cuvânt ai ambelor facţiuni ale coaliţiei au anunţat că discuţiile parlamentare vor începe peste două săptămâni.

În interviul său televizat, Merz a abordat şi recentele observări de drone, pe care le-a atribuit Rusiei.

„Este o ameninţare serioasă la adresa securităţii noastre”, a spus el. El a încercat totuşi să liniştească publicul: „Până acum, nu am avut niciun incident care să implice o dronă înarmată. Sunt încercări de recunoaştere şi încercări de a tulbura populaţia”.

Guvernul va lua măsuri împotriva acestui lucru, a mai afirmat cancelarul.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
4
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
sorin oprescu
5
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
La 28 de ani, e prima femeie din istorie care a făcut asta și i-a lăsat pe toți ”mască”: ”Mi-au spus: `Nu o să fii în stare`”
Digi Sport
La 28 de ani, e prima femeie din istorie care a făcut asta și i-a lăsat pe toți ”mască”: ”Mi-au spus: `Nu o să fii în stare`”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Băsescu îl sfătuiește pe Nicușor Dan să schimbe Guvernul, dar nu cu...
soldați străini din armata rusă capturați de ucraineni
Ce țară a trimis cele mai multe trupe străine care luptă de partea...
Screenshot 2025-10-03 001520
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon...
aur
Ce șanse are partidul AUR să câștige alegerile parlamentare din 2028...
Ultimele știri
Atac ucrainean masiv în Rusia. Moscova susține că a doborât 251 de drone, inclusiv câteva zeci deasupra Mării Negre
Rusia a raportat o pană majoră de curent în Belgorod, după un atac ucrainean de amploare asupra infrastructurii energetice
Jumătate dintre locuitorii orașului Timișoara au rămas fără apă caldă și căldură în urma unei avarii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Boris Pistorius
Ministrul german al Apărării avertizează: „Bundeswehr nu poate fi prezent peste tot unde apar drone pentru a le doborî”
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Dronele surprinse la aeroportul din Munchen sunt folosite „în scopuri militare”. Ce arată un raport secret al poliției germane
Trial living in Eisenhüttenstadt
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
Politik Tag der deutschen Einheit 2025, Feierlichkeiten in Saarbrücken
Merz și Macron avertizează asupra „iluminismul întunecat” din Europa. Cei doi lideri susțin contracararea partidelor iliberale
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Dronele misterioase din Germania: Anchetatorii suspectează legături cu flota fantomă a Rusiei
Partenerii noștri
Pe Roz
Joan Collins, soacră mare la 92 de ani. Etalon de eleganță, a strălucit într-o rochie bleu și și-a condus...
Cancan
Cum s-a îmbogățit Serghei Mizil în comunism. Din ce 'combinații' făcea bani concurentul Asia Express 2025
Fanatik.ro
FCSB a dat peste cap calculele la play-off după 1-0 cu Universitatea Craiova. Cum arată top 6 și cine iese...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu Rapid: “Ambele am...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Ai nevoie de autorizație pentru izolarea unui apartament la exterior? Ce prevede legea
Digi FM
Brigitte Bardot se destăinuie într-un “BBcedar” scris de mână. Actorul pentru care își declară dragostea. Ce...
Digi Sport
"O lovitură de clasă mondială!" Transferul lui Ianis Hagi le provoacă insomnii
Pro FM
Fiul cântăreței Tina Turner a murit la 67 de ani, cu o zi înainte de a-și sărbători ziua de naștere
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Revolta generației Z. Din Kathmandu până la Agadir, tinerii zguduie lumea. Unda de șoc, în fața ușii Europei
Newsweek
Care pensionari vor pierde 960 lei la pensie după ce Guvernul a crescut taxele? Sunt peste 1.500.000
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Iubirile mai puțin cunoscute ale actriței Nicole Kidman. Cum o descriu foștii ei parteneri. „Am fost devastat”
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...