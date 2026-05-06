Giorgia Meloni, victima unor imagini false generate cu AI care au devenit virale. „Gândiți înainte să distribuiți"

Premierul italian Georgia Meloni. Foto. Getty Images

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reacționat după ce mai multe imagini deepfake generate cu inteligență artificială, inclusiv una în care apare în lenjerie intimă, au devenit virale pe internet și au fost considerate reale de numeroși utilizatori, relatează The Guardian. Liderul de la Roma a avertizat asupra pericolului reprezentat de conținutul fals creat cu AI și a cerut oamenilor să „verifice înainte să creadă și să gândească înainte să distribuie”.

„În ultimele zile au circulat mai multe imagini false cu mine, generate cu ajutorul inteligenței artificiale și prezentate drept reale de unii adversari prea zeloși”, a scris Meloni pe Facebook.

„Trebuie să recunosc că cei care le-au creat mi-au îmbunătățit destul de mult și aspectul”, a spus ea, adăugând: „Dar rămâne faptul că, pentru a ataca și a răspândi minciuni, oamenii sunt acum dispuși să folosească absolut orice.”

În postarea sa, Meloni a distribuit o imagine generată cu AI în care pare îmbrăcată în lenjerie intimă și așezată pe un pat, o falsificare care a devenit virală și a provocat un val de reacții din partea utilizatorilor care au crezut că fotografia este autentică.

„Faptul că un prim-ministru se prezintă într-o asemenea ipostază este cu adevărat rușinos. Nedemn de funcția instituțională pe care o ocupă. Nu are niciun simț al rușinii”, a scris un utilizator.

În declarația sa, Meloni a denunțat ceea ce a descris drept o formă de hărțuire online, avertizând că imaginile generate cu AI reprezintă un instrument tot mai periculos, capabil să inducă în eroare și să afecteze oameni.

„Problema depășește cazul meu”, a adăugat ea.

„Deepfake-urile sunt un instrument periculos, pentru că pot înșela, manipula și viza pe oricine. Eu mă pot apăra. Mulți alții nu pot. De aceea, ar trebui să existe mereu o regulă: verificați înainte să credeți și gândiți înainte să distribuiți. Astăzi mi se întâmplă mie, mâine i se poate întâmpla oricui.”

Lupta împotriva riscurilor generate de inteligența artificială și deepfake-uri a devenit una dintre prioritățile guvernului de extremă dreapta condus de Meloni.

În septembrie anul trecut, Italia a devenit prima țară din Uniunea Europeană care a aprobat o lege amplă privind reglementarea utilizării inteligenței artificiale, introducând pedepse cu închisoarea pentru cei care folosesc tehnologia pentru a provoca prejudicii, inclusiv prin crearea de deepfake-uri, și impunând limite privind accesul copiilor.

Guvernul Meloni a transmis că legislația, aliniată la regulamentul european privind inteligența artificială, reprezintă „un pas decisiv” în stabilirea modului în care AI este dezvoltat și utilizat în Italia.

Legea a fost adoptată după scandalul provocat de un site pornografic care a publicat imagini trucate cu femei cunoscute din Italia, inclusiv Giorgia Meloni și lidera opoziției, Elly Schlein, stârnind indignare la nivel național.

Imaginile, preluate de pe rețele sociale sau din apariții publice și modificate cu texte vulgare și sexiste, au fost distribuite pe o platformă cu peste 700.000 de abonați. Multe dintre ele prezentau femei politician din mai multe partide, manipulate pentru a accentua anumite părți ale corpului sau pentru a sugera ipostaze sexualizate.

Poliția italiană a ordonat închiderea site-ului, iar procurorii din Roma au deschis o anchetă pentru presupuse infracțiuni precum distribuirea ilegală de imagini explicite sexual fără consimțământ, defăimare și șantaj.

