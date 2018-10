Imagini din ultima emisiune prezentată de jurnalistă bulgară ucisă. Tema sensibilă pe care o aborda

Poliţiştii au reţinut un suspect în cazul asasinării jurnalistei de investigaţii din Bulgaria: un tânăr de 21 de ani din Ruse. A fost arestat în Germania, unde a fugit imediat după ce a comis crima, anunţă procurorul-şef al Bulgariei.

„Bună ziua!

Sunteţi la emisiunea Detector, eu sunt Viktoria Marinova. Tema de astăzi: cea mai recentă investigaţie a site-ului "Bivol". Dezvăluie registrele contabile secrete ale unor firme de consultanţă care au dat mită unor oficiali cu scopul de a primi fară probleme proiecte europene” - este ultima emisiune pe care Viktoria Marinova a apucat să o mai prezinte, în 30 septembrie, şi în care a discutat o temă sensibilă - o fraudă cu zeci de milioane de euro din fonduri europene, în care sunt vizaţi politicieni.

Marinova i-a avut invitaţi pe doi dintre jurnaliştii care investigau cazul. Este vorba de un reporter bulgar şi Attila Biro, un jurnalist român de la Rise Project.

În emisiune, ei au prezentat detalii despre ancheta pe care o fac, anchetă din cauza căreia au şi fost reţinuţi de poliţia bulgară.

Attila Biro - jurnalist Rise Project: „Am urmărit acest pont jurnalistic, am ajuns la 50 km de Sofia şi am găsit saci cu documente tăiate. În momentul în care am vrut să vedem ce se află în pungi şi să luăm documente, să le verificăm, au sărit doi poliţişti din tufişuri cu pistoalele pe noi, care ne-au pus la pământ şi ne-au încătuşat, timp de o oră ne-au ţinut în cătuşe şi încă şase ore ne-au reţinut pentru a ne verifica identitatea”.

La o săptămână distanţă de la această emisiune, Viktoria Marinova a fost găsită moartă într-un parc din Ruse. Fusese ucisă cu o brutalitate greu de imaginat. Cel care ar fi comis odioasă crimă ar fi un tânăr bulgar, de 21 de ani, din Ruse. El a fost arestat tocmai în Germania. Acolo a reuşit să ajungă în încercare de a scăpa de poliţie, după ce în drumul lui ar fi trecut şi prin România.

Sotir Tsatsarov, procuror general al Bulgariei: „Am adunat o mulţime de probe care, pentru moment, sugerează vinovăţia acestei persoane. El a fost pus sub acuzare în lipsă pentru două infracţiuni - viol şi crimă cu premeditare de o cruzime extremă”.

Potrivit presei bulgare, cea mai putenică probă pe care anchetatorii o au împotriva sa ar fi faptul că ADN-ul lui a fost găsit pe corpul victimei. Oamenii legii încearcă acum să afle motivul crimei. O misiune dificilă având în vedere că presupusul ucigaş, până acum, a negat că ar avea vreo legătură cu acest caz şi spune că nu o cunoştea pe jurnalistă.

Sotir Tsatsarov - procuror general al Bulgariei: „Nu putem spune în acest moment că uciderea ei are legătură cu activitatea ei profesională. Continuăm ancheta luând în calcul toate posibilităţile”.

Reţinerea suspectului bulgar vine după ce ieri, în acelaşi caz, a fost reţinut şi un ucrainean cu cetăţenie română, dar care a fost mai apoi eliberat.

