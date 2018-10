Şoc după moartea jurnalistei Victoria Marinova. Sofia, sub presiune

Bulgaria, confruntată cu acuzaţii de corupţie, se află luni sub presiune pentru elucidarea morţii unei jurnaliste de televiziune care suscită indignare în Europa, scrie news.ro, care citează AFP.

Victoria Marinova, în vârstă de 30 de ani, prezentatoare la TVN, un post local din oraşul Ruse (nord), a murit după ce a fost bătută, strangulată şi violată. Trupul ei a fost descoperit sâmbătă într-un parc din oraş şi cazul a devenit public duminică.

„Toate pistele sunt examinate de anchetatori”, a afirmat luni procurorul general din Ruse, Sotir Tsatsarov. Sunt incluse şi cele legate de activitatea sa profesională.

Marinova prezenta o emisiune cunoscută, axată pe probleme legate de societate, difuzată local la Ruse, mare port la Dunăre, la frontiera cu România.

În programul din 30 septembrie, ea a difuzat un interviu cu doi jurnalişti reputaţi de investigaţie care anchetau presupuse fraude cu fonduri europene care ar fi implicat oameni de afaceri şi politicieni.

Comisia europeană a anunţat de altfel luni că a sesizat OLAF, Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă, privind acuzaţii de excrocherie cu fonduri europene în Bulgaria.

Această ţară este „lanterna roşie” a UE în materie de libertatea presei, potrivit ONG-urilor specializate, clasată pe locul al 111-lea în lume din 180 în ultimul raport al Reporters sans Frontières (RSF).

Această situaţie alarmantă i-a condus pe numeroşi observatori la a face legături între moartea Victoriei Marinova şi profesia sa, amintind că ea a fost a treia jurnalistă ucisă într-un an în Europa, după reporterul Jan Kuciak în Slovacia, în luna februarie, şi jurnalista malteză Daphné Caruana Galizia, în octombrie 2017.

Încă „o jurnalistă curajoasă a căzut în lupta pentru adevăr şi împotriva corupţiei”, a comentat pe Twitter vice-preşedintele Comisiei europene, Frans Timmermans.

Numeroase voci cer autorităţilor o anchetă „riguroasă şi independentă”, în timp ce Sofia, aflată sub supravegherea UE de peste 10 ani în privinţa corupţiei, încearcă să reducă acest rău endemic.

În Bulgaria, posturile naţionale nu au consacrat decât câteva minute morţii jurnalistei.

„Ţara are o imagine proastă în ceea ce priveşte libertatea presei, dar încă este posibil ca acest caz să nu se înscrie în acest context”, estimează pentru AFP Svetoslav Terziev, analist în presa de opoziţie şi profesor la Facultatea de Jurnalism.

„Ea nu este jurnalistul de invastigaţie tipic. Noua ei emisiune nu pare a fi mobilul asasinatului”, potrivit lui Tihomir Bezlov, de la Center for the Study of Democracy (CSD) din Sofia.

„Moartea Victoriei este o execuţie făcută pentru a servi ca exemplu”, acuză co-fondatorul site-ului bulgar de investigaţii Bivol.bg, Assen Yordanov, ai cărui jurnalişti, în mod regulat ameninţaţi, au fost primiţi în ultima emisiune a jurnalistei Marinova.

„Suntem în şoc. Nu am primit niciodată ameninţări”, a declarat pentru AFP unul dintre colaboratorii său de la TVN Ruse, care spune că acum se teme pentru siguranţa sa.

Mama unui copil, jurnalista „disciplinată, ambiţioasă, care mergea până la capăt”, potrivit unui coleg, Victoria Marinova explicase în timpul ultimei sale emisiuni că vrea să ofere „o platformă” jurnalismului de investigaţie, deplângând „presiunea” politicienilor şi a mediului de afaceri.

Surse din Poliţie au declarat pentru AFP că se îndoiesc de o legătură directă între moartea ei şi profesia de jurnalist. „Telefonul, cheile maşinii, ochelarii şi o parte a hainelor au dispărut”, a precizat Parchetul local.

Prim-ministrul de centru-dreapta Boïko Borissov a asigurat că elucidarea crimei nu este decât „o chestiune de timp”.

Potrivit ultimului raport al RSF, jurnaliştii de investigaţie bulgari sunt expuşi „la numeroase forme de presiune şi intimidare” şi fac faţă „oligarhilor care exercită un monopol mediatic şi autorităţilor bănuite de corupţie şi de legături cu crima organizată”.

Omagii îi vor fi aduse jurnalistei luni seară, atât la Sofia, cât şi la Ruse.

