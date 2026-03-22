Italienii, chemați la urne timp de doua zile, într-un referendum privind modificarea Constituției: decizia are legătură cu justiția

Milan, Polling Stations Prepared For The Popular Referendum On Justice Voting
Referendum constituțional în Italia, 22 - 23 martie 2026 Foto: Profimedia

În Italia a început duminică votarea la un referendum pentru confirmarea unei reforme judiciare controversate promovate de premierul Giorgia Meloni, transmite Reuters. Alegătorii trebuie să decidă dacă susţin modificarea Constituţiei pentru separarea traseelor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, divizând astfel corpul magistraţilor în două entităţi distincte.

Votarea va dura două zile şi se va încheia luni la ora locală 15.00 (16.00, ora României), notează Agerpres.

Opoziţia condusă de Partidul Democrat şi Mişcarea 5 Stele se opune reformei, avertizând că ar submina independenţa justiţiei şi ar permite amestecul politic.

Guvernul condus de Meloni, acuzat că vrea să îşi întărească controlul asupra puterii, respinge criticile şi argumentează că reforma este necesară pentru a limita alegerea politică a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, după scandaluri care au scos la iveală acorduri secrete privind numirile în funcţii importante din procuratură.

Sondajele de opinie publicate până în urmă cu două săptămâni - ulterior publicarea nemafiind permisă conform legii - arătau că scoruri foarte apropiate pentru cele două tabere. 

Editor : B.E.

Top Citite
Sanae Takaichi Donald Trump (1)
1
Cum a reușit premierul japonez Sanae Takaichi, contrar așteptărilor, să transforme a doua...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
2
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima...
orban putin
3
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
trufe negre
4
Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 1,8 milioane de lei după controale în toată țara...
E.S Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului_
5
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou...
Te-ar putea interesa și:
Daniel (Dani) Mocanu si Ionut Nando Mocanu sunt adusi in tara pe aeroportul Otopeni, Ilfov, 20 martie 2026.
Dani Mocanu și fratele său au fost aduși în România pentru a-și executa pedepsele cu închisoarea. „Dacă vedeți asta, m-au arestat”
Giorgia Meloni, premierul Italiei.
Giorgia Meloni: Europa a „dormit” într-o „lume poleită”, dependentă de SUA, Rusia și China
dani mocanu facebook
Manelistul Dani Mocanu ia în derâdere Justiția din România după condamnarea pentru tentativa de omor: „Voi face 10-11 luni!”
Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz: cinci țări din Europa, împreună cu Japonia, sunt gata să contribuie la securizarea căii navigabile
ZTY5YjQwNWFiZjBhODNlMzhkYzQ0NzZkZGI=.thumb
Italia avertizează că există sute de „celule latente” iraniene în întreaga lume și pot fi activate în orice moment
Recomandările redacţiei
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
Războiul din Iran, marcat de mesaje contradictorii. Posibilele...
remorcher astana midia
Blocaj în căutările marinarilor de pe remorcherul Astana. Intervenția...
Ultimele știri
Zece ani de la atentatele teroriste jihadiste de la Bruxelles: 32 de oameni au murit atunci, iar peste 300 au fost răniți
Videoclipul cu arestarea lui Justin Timberlake pentru că a condus beat, publicat: O să stau aici toată noaptea? Sunteți nebuni, băieți
Alegeri municipale în Franța, turul al II-lea: francezii decid cine va fi primar în orașe ca Paris, Marsilia și Lyon
