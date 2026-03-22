Italienii, chemați la urne timp de doua zile, într-un referendum privind modificarea Constituției: decizia are legătură cu justiția

În Italia a început duminică votarea la un referendum pentru confirmarea unei reforme judiciare controversate promovate de premierul Giorgia Meloni, transmite Reuters. Alegătorii trebuie să decidă dacă susţin modificarea Constituţiei pentru separarea traseelor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, divizând astfel corpul magistraţilor în două entităţi distincte.



Votarea va dura două zile şi se va încheia luni la ora locală 15.00 (16.00, ora României), notează Agerpres.



Opoziţia condusă de Partidul Democrat şi Mişcarea 5 Stele se opune reformei, avertizând că ar submina independenţa justiţiei şi ar permite amestecul politic.



Guvernul condus de Meloni, acuzat că vrea să îşi întărească controlul asupra puterii, respinge criticile şi argumentează că reforma este necesară pentru a limita alegerea politică a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, după scandaluri care au scos la iveală acorduri secrete privind numirile în funcţii importante din procuratură.



Sondajele de opinie publicate până în urmă cu două săptămâni - ulterior publicarea nemafiind permisă conform legii - arătau că scoruri foarte apropiate pentru cele două tabere.

