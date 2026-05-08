Avertismentul lui Marco Rubio pentru aliații NATO care refuză folosirea bazelor SUA pentru operațiuni militare

Secretarul de stat american Marco Rubio a lansat un avertisment dur la adresa unor aliați din NATO, afirmând că refuzul de a permite Statelor Unite să folosească baze militare din Europa pentru operațiuni externe afectează capacitatea de reacție a alianței și „trebuie analizat”.

Declarațiile au fost făcute în contextul întrebărilor privind relația administrației Trump cu NATO și posibilitatea reducerii prezenței militare americane în Europa. Rubio a fost întrebat inclusiv despre întâlnirea sa cu premierul italian Giorgia Meloni, pe fondul amenințărilor președintelui Donald Trump de a retrage trupe americane de pe continent, relatează The Guardian.

Șeful diplomației americane a precizat că o eventuală decizie privind retragerea trupelor aparține exclusiv președintelui SUA, dar a insistat asupra importanței strategice a bazelor americane din Europa.

„Am spus public și am repetat în mod constant că am fost un susținător ferm al NATO pe tot parcursul carierei mele în Senat și chiar și acum, iar unul dintre avantajele apartenenței la NATO este că ne permite să avem forțe desfășurate în Europa și baze care ne oferă capacitatea logistică de a proiecta putere în cazul unor situații de urgență”, a declarat Rubio.

Oficialul american a făcut apoi referire la un episod recent în care unele state europene au refuzat accesul SUA la facilități militare de pe teritoriul lor.

„Am avut o astfel de situație, iar unele țări din Europa, Spania, de exemplu, ne-au refuzat utilizarea acelor baze pentru o situație foarte importantă, iar în anumite privințe refuzul de a folosi acele baze a împiedicat misiunea, nu grav, dar a avut un cost și, de fapt, a creat chiar și unele pericole inutile”, a spus Rubio.

În cea mai tranșantă parte a declarației sale, secretarul de stat american a pus sub semnul întrebării eficiența actualului aranjament strategic din cadrul NATO dacă anumite state membre limitează accesul militar american.

„Dacă unul dintre principalele motive pentru care SUA se află în NATO este posibilitatea de a avea forțe desfășurate în Europa pe care să le putem proiecta în alte situații de criză, iar acum acest lucru nu mai este posibil, cel puțin când vine vorba de unii membri NATO, atunci aceasta este o problemă și trebuie analizată”, a afirmat Rubio.

El a insistat însă că, în acest moment, nu există un anunț oficial privind o retragere suplimentară a trupelor americane din Europa.

Rubio a subliniat că reducerea parțială a contingentului american din Germania reprezintă „mai puțin de 14% din prezența noastră totală de trupe de acolo” și face parte dintr-un plan „prestabilit” destinat redistribuirii unei părți din povara militară în interiorul NATO.

