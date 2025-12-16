Live TV

Kylian Mbappé a câștigat procesul cu Paris Saint-Germain. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească clubul

Data publicării:
Kylian Mbappe și colegii săi de la Real vor da piept cu rivalii de la Atletico în optimile UCL
Kylian Mbappe. / Sursă foto: Profimedia
Din articol
Mbappé cerea 263 de milioane

Condamnat marți de consiliul de arbitraj să plătească 61 de milioane de euro lui Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain nu a renunțat încă. Într-un comunicat difuzat la două ore după anunțarea deciziei, clubul din Paris a declarat că a luat „act de hotărârea pronunțată, pe care o va executa, rezervându-și totuși dreptul de a face apel”.

Întrucât a fost pronunțată o executare provizorie a condamnării, PSG nu are altă opțiune decât să achite suma imediat după primirea hotărârii. Cu toate acestea, clubul ar putea să-și prezinte argumentele în fața Curții de Apel din Paris, care va fi însărcinată să examineze cazul în cazul unui apel. Clubul are la dispoziție o lună pentru a lua o decizie.

Pentru Frédérique Cassereau, una dintre avocații lui Kylian Mbappé, această hotărâre este „o victorie”. „Această hotărâre confirmă că angajamentele asumate trebuie respectate. Ea restabilește un adevăr simplu: chiar și în industria fotbalului profesionist, dreptul muncii se aplică tuturor”, se poate citi într-un comunicat transmis de avocații jucătorului.

Mbappé cerea 263 de milioane

Suma de 61 de milioane de euro corespunde salariilor și primelor neplătite la sfârșitul contractului căpitanului echipei Bleus în vara anului 2024 și concediilor plătite corespunzătoare. În total, avocații atacantului cereau 263 de milioane de euro, în special pentru concediere fără motiv, hărțuire morală sau executarea neloială a contractului de muncă. Cererile nu au avut succes.

Paris Saint-Germain a contraatacat cerând 440 de milioane de euro (20 de milioane pentru prejudiciul adus imaginii, 60 de milioane pentru rea-credință în executarea unui acord din august 2023, 180 de milioane pentru ascunderea acestui acord și 180 de milioane pentru pierderea șansei de a transfera jucătorul). În cele din urmă, cererea lor a fost respinsă. În comunicatul lor, parizienii i-au urat totuși „jucătorului tot ce e mai bun pentru continuarea carierei sale”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
5
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump
Donald Trump a dat BBC în judecată pentru defăimare. Motivul: editarea discursului său de la 6 ianuarie 2021 în emisiunea „Panorama”
barbat cu ochelari, costum si parul crescut
Cristi Dănileț câștigă la CEDO împotriva României: de ce a dat statul în judecată. Fostul magistrat este pensionat de un an
Demolare East Wing Casa Albă
Proces împotriva lui Trump pentru construirea unei săli de bal la Casa Albă. Ce acuzații i se aduc
Băuturi dulci, alimente ultraprocesate
San Francisco a dat în judecată Coca-Cola și alte zece corporații: „Au luat alimentele și le-au transformat în produse de nerecunoscut”
robert fico
Slovacia se opune opririi gazelor rusești și amenință că ar putea da în judecată Uniunea Europeană
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
„Trebuie să rămânem calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al...
Statul Român a făcut apel în dosarul privind sechestrul pe bunurile...
Ultimele știri
Orașul european în care oamenii au văzut soarele doar juămătate de oră, în prima jumătate a lunii decembrie
Ce decizii au luat procurorii din CSM: Sesizarea Inspecției Judiciare cu privire la șeful DNA și consultări cu procurorii din țară
Rusia restricționează apelurile telefonice din aproape 50 de țări considerate „neprietenoase”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Fără milă! Jucătorul exclus din lot la derby-ul FCSB – Rapid: „Nu putem accepta așa ceva!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala”
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Când dai prioritate tramvaiului: mulţi şoferi nu ştiu legislaţia rutieră
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari primesc între 490 și 610 lei în plus la pensie? În ce oraș pensiile sunt de 2 ori mai mari ?
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...