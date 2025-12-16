Kylian Mbappé a câștigat procesul cu Paris Saint-Germain. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească clubul

Condamnat marți de consiliul de arbitraj să plătească 61 de milioane de euro lui Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain nu a renunțat încă. Într-un comunicat difuzat la două ore după anunțarea deciziei, clubul din Paris a declarat că a luat „act de hotărârea pronunțată, pe care o va executa, rezervându-și totuși dreptul de a face apel”.

Întrucât a fost pronunțată o executare provizorie a condamnării, PSG nu are altă opțiune decât să achite suma imediat după primirea hotărârii. Cu toate acestea, clubul ar putea să-și prezinte argumentele în fața Curții de Apel din Paris, care va fi însărcinată să examineze cazul în cazul unui apel. Clubul are la dispoziție o lună pentru a lua o decizie.

Pentru Frédérique Cassereau, una dintre avocații lui Kylian Mbappé, această hotărâre este „o victorie”. „Această hotărâre confirmă că angajamentele asumate trebuie respectate. Ea restabilește un adevăr simplu: chiar și în industria fotbalului profesionist, dreptul muncii se aplică tuturor”, se poate citi într-un comunicat transmis de avocații jucătorului.

Mbappé cerea 263 de milioane

Suma de 61 de milioane de euro corespunde salariilor și primelor neplătite la sfârșitul contractului căpitanului echipei Bleus în vara anului 2024 și concediilor plătite corespunzătoare. În total, avocații atacantului cereau 263 de milioane de euro, în special pentru concediere fără motiv, hărțuire morală sau executarea neloială a contractului de muncă. Cererile nu au avut succes.

Paris Saint-Germain a contraatacat cerând 440 de milioane de euro (20 de milioane pentru prejudiciul adus imaginii, 60 de milioane pentru rea-credință în executarea unui acord din august 2023, 180 de milioane pentru ascunderea acestui acord și 180 de milioane pentru pierderea șansei de a transfera jucătorul). În cele din urmă, cererea lor a fost respinsă. În comunicatul lor, parizienii i-au urat totuși „jucătorului tot ce e mai bun pentru continuarea carierei sale”.

Editor : A.R.