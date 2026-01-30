Care sunt meciurile din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Pe cine va înfrunta Interul lui Cristi Chivu

Cele opt meciuri din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor au fost trase la sorți, vineri, la sediul UEFA din Nyon, Elveția.

Cel mai important meci va fi reeditarea spectaculosului Benfica Lisabona - Real Madrid (scor 4-2, disputat acum două zile, cu un gol istoric marcat de portarul Trubin, cu capul, în minutul 90+7, care le-a adus calificarea lusitanilor), de această dată într-o dublă manșă.

Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristi Chivu, îi va înfrunta pe norvegienii Bodo/Glimt, în timp ce PSG, deținătoarea trofeului, o va avea de înfruntat pe rivala din campionatul Franței, AS Monaco.

Iată lista completă a meciurilor din play-off-ul pentru optimile Champions League:

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo

Olympiacos Pireu - Bayer Leverkusen

Galatasaray Istanbul - Juventus Torino

Club Brugge - Atletico Madrid

AS Monaco - PSG

Qarabag - Newcastle United

Benfica Lisabona - Real Madrid

Bodo/Glimt - Inter Milano

Conform noului format aflat la a doua ediție, împerecherile din play-off-ul pentru optimi s-au făcut astfel: o echipă de pe locurile 9/10 versus o echipă de pe locurile 23/24, o echipă de pe locurile 11/12 versus o echipă de pe locurile 21/22 și așa mai departe. Astfel, fiecare echipă a avut doar doi adversari posibili, dintre care s-a ales unul.

Meciurile din play-off-ul pentru optimi vor avea loc pe 17/18 februarie, respectiv 24/25 februarie. Apoi, pe 27 februarie va mai avea loc o tragere la sorți pentru stabilirea optimilor și a tabloului complet. Finala va avea loc pe 30 mai, la Budapesta

Editor : B. G.