Live TV

Laura Codruța Kovesi: Nu există țări curate. Frauda cu subvenții UE este prezentă în toate statele membre

Data actualizării: Data publicării:
Laura Codruța Kovesi
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi. Foto: Profimedia Images
Din articol
Fraude cu fondurile de reziliență, investigate de EPPO Kovesi caută oameni pentru o echipă mai mare „O pisică cu clopoţel nu poate prinde şoareci”

Procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi avertizează că frauda cu fonduri europene și corupția nu sunt fenomene izolate, ci generalizate în toate statele membre. Ea atrage atenția că după subvențiile agricole, crima organizată își concentrează acum atacurile asupra fondurilor de reziliență, un mecanism care gestionează sute de miliarde de euro, într-un interviu pentru POLITICO.

Un scandal generat de descoperirea unei escrocherii masive prin care UE a fost fraudată cu sute de milioane de euro a zguduit Atena în acest an, după ce mulţi fermieri greci au primit în mod necuvenit subvenţii agricole pentru terenuri pe care nu le deţineau sau pentru munci agricole pe care nu le prestaseră. Mai mulţi miniştri şi viceminiştri au demisionat din cauza presupusei lor implicări în scandal.

Însă şefa Parchetului European, Laura Codruţa Kövesi, a declarat că Grecia nu este deloc un caz izolat. „Nu aş spune că Grecia este foarte diferită. Am constatat fraude cu subvenţii în aproape toate statele membre, diferenţa fiind cât de mari şi cât de multe cazuri avem”, a spus procurorul român.

„În Grecia, am descoperit că modul în care a fost comisă activitatea infracţională era foarte sistematic şi foarte bine organizat, cu implicarea unor funcţionari de rang înalt. Dar vedem aceleaşi lucruri şi în alte state membre”, a punctat Kovesi.

Subvenţiile agricole generoase ale Uniunii Europene sunt o ţintă tentantă pentru schemele de corupţie, deoarece reprezintă o treime din întregul buget al UE. Într-o conferinţă de presă susţinută mai devreme în aceeaşi zi, Kövesi a dezvăluit că a primit o scrisoare de la un fermier grec care susţinea că solicitanţii oneşti erau excluşi de la fondurile UE, deoarece alţii recurgeau la mită. „Să vorbim despre acest lucru: cum fermierii oneşti nu aveau acces”, a spus ea.

Fraude cu fondurile de reziliență, investigate de EPPO

Un alt obiectiv major pentru Kövesi este Facilitatea pentru Redresare şi Rezilienţă (RRF), mecanism înfiinţat în urma pandemiei de coronavirus pentru a distribui sume uriaşe de bani ca să ajute ţările să se redreseze. Sute de cazuri legate de RRF sunt în prezent investigate de EPPO, parchetul european.

„Acum avem aceste fonduri RRF. Desigur, crima organizată şi-a îndreptat atenţia asupra acestora, deoarece poate câştiga bani”, a declarat ea.

Kövesi a acordat interviul într-un birou vamal din Pireu, cel mai mare port al Greciei. Dincolo de fereastră se aflau mii de containere pline cu mărfuri chinezeşti confiscate de procurorii europeni, care au descoperit o schemă menită să evite plata taxelor antidumping aplicabile importurilor chinezeşti, în cea mai mare anchetă de acest gen. politico notează că mesajul pe care a vrut să-l transmită infractorilor din spatele acestei fraude este: „Regulile jocului s-au schimbat, nu mai aveţi refugii sigure”.

„Am descoperit un nou tărâm al criminalităţii. Criminalitatea organizată devine din ce în ce mai puternică prin fraudarea bugetelor UE şi naţionale”, a spus Kovesi.

Kovesi caută oameni pentru o echipă mai mare

Pentru a se ocupa de aceste cazuri, Kovesi caută o echipă mai mare, atât în Atena, cât şi în alte părţi. Ea a solicitat mai mulţi procurori delegaţi europeni care să lucreze în echipa sa, conducând anchete transfrontaliere pentru infracţiuni legate de bugetul UE, precum şi anchetatori financiari naţionali specializaţi, din cadrul poliţiei, autorităţilor vamale şi fiscale, care să lucreze exclusiv la cazurile EPPO. „Nu există ţări curate. Toată lumea este afectată de corupţie şi fraudă financiară”, a arătat ea.

Unele dintre anchetele sale se lovesc de obstacole atunci când vine vorba de o potenţială implicare politică. În Grecia, echipa lui Kövesi anchetează zeci de cazuri, inclusiv presupusa deturnare de fonduri UE în legătură cu accidentul feroviar din Tempi, care a cauzat moartea a 57 de persoane.

Guvernul conservator al Greciei, Noua Democraţie, a respins solicitarea EPPO de a lua măsuri împotriva a doi foşti miniştri după accident. „Corupţia poate ucide. Tempi este unul dintre aceste exemple”, a repetat Kovesi.

„O pisică cu clopoţel nu poate prinde şoareci”

Guvernul elen a blocat, de asemenea, o anchetă asupra miniştrilor care ar fi fost implicaţi în frauda agricolă care a luat amploare. EPPO investighează modul în care schema a implicat oameni de afaceri, personalităţi politice şi persoane care lucrează la organizaţia responsabilă de supravegherea distribuirii subvenţiilor UE, o agenţie de stat numită OPEKEPE.

„OPEKEPE a devenit acronimul pentru corupţie, nepotism şi clientelism”, a spus Kovesi în cadrul conferinţei de presă. „La fel ca în cazul Tempi, această anchetă penală nu a putut fi dusă la bun sfârşit din cauza Constituţiei greceşti”, a dezvăluit ea.

Pe baza unei particularităţi a Constituţiei greceşti, numai parlamentul naţional are competenţa de a ancheta şi de a urmări penal membrii sau foştii membri ai guvernului grec. EPPO a ridicat această problemă în faţa Comisiei Europene, precum şi a autorităţilor elene, şi a declarat că a primit asigurări că această dispoziţie se va modifica.

Întrebată despre ancheta în curs din parlamentul elen, procurorul şef al UE a făcut referire la încercările de intimidare a anchetatorilor săi din Grecia.

„Justiţia nu poate deveni un reality show televizat. O pisică cu clopoţel nu poate prinde şoareci”, a declarat ea. „EPPO este aici pentru a rămâne. În ciuda încercărilor de intimidare, suntem foarte mândri de echipa EPPO din Atena”, a transmis Kovesi.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
Serghei Nariskin
4
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
5
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Donald Trump și-a anunțat planurile, dar a primit rapid o replică tăioasă și totul este "în aer"
Digi Sport
Donald Trump și-a anunțat planurile, dar a primit rapid o replică tăioasă și totul este "în aer"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
logo al mae
„Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia”. Prima reacție a MAE...
Screenshot 2025-10-03 at 12.18.59
Șeful cancelariei lui Bolojan explică închirierea mașinilor de tip...
Daily Life In Krakow, Poland - 13 Sep 2025
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în...
george simion
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și...
Ultimele știri
Directorul unui muzeu din SUA demisionează forțat pentru că nu l-a lăsat pe Trump să-i dea regelui Charles sabia lui Eisenhower
Reacția șefului DSP Neamţ după ce ministrul Sănătății a anunțat că îl demite: „Îmi pare sincer rău că sunt nelămuriri”
Apelul angajaților spitalului Sf. Maria din Iași: „Nu transformați infecțiile nosocomiale într-un instrument de vinovăție colectivă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
spitale PNRR rogobete
Ministrul Sănătății anunță că nouă proiecte de spitale din PNRR vor fi construite cu finanțare europeană
Annual Bastille Day military parade - Paris
Franța presează UE pentru coridoare de transport rapid al trupelor și un coordonator unic de mobilitate militară
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din activele înghețate: „O confiscare ilegală”
Flag of the United States waving with the American Capitol blurred in the background
De ce nu investesc americanii în România. Raport SUA: Corupție, lipsă de transparență și incompetență judecătorească
EU NATO Talks On Security
„Trebuie să ne protejăm cerul”: Șeful NATO susține planul UE pentru „zidul anti-drone”
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat se căsătorește la câteva luni de când soția sa a murit. Fiul lui, revoltat: „Oare greșesc? Au fost...
Cancan
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile...
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
Cât costă să faci fundația unei case de 100 mp în 2025. Detalii despre materiale și etape
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
O actriță de la Hollywood s-a despărțit de soțul ei după 28 de ani de căsnicie. Fuseseră implicați într-un...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...