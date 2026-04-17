Mai mult de jumătate dintre britanici susțin revenirea în UE, la 10 ani de la referendumul pentru Brexit (sondaj)

Data publicării:
ue, marea britanie
Foto. Profimedia

Sprijinul pentru revenirea în Uniunea Europeană este în creștere în rândul alegătorilor britanici, la un deceniu de la referendumul pentru Brexit, iar peste jumătate dintre aceștia susțin o astfel de opțiune, potrivit unui sondaj realizat de Best for Britain. Datele arată că 53% dintre britanici ar susține revenirea completă în UE, în timp ce 61% sprijină o apropiere mai mare de blocul comunitar, potrivit The Guardian.

În același timp, 49% dintre respondenți ar fi de acord cu reintrarea în uniunea vamală, iar 46% cu revenirea în piața unică.

Sprijinul este semnificativ mai ridicat în rândul alegătorilor partidelor pro-europene: 83% dintre votanții laburiști, 84% dintre liberal-democrați și 82% dintre susținătorii Verzilor ar susține revenirea în Uniunea Europeană. În schimb, în rândul alegătorilor conservatori și ai partidului Reform, susținerea este considerabil mai redusă, de 39%, respectiv 18%.

Cercetarea evidențiază și diferențe puternice în funcție de votul din 2016: 82% dintre cei care au votat pentru rămânerea în UE ar susține acum reintegrarea, în timp ce doar 23% dintre susținătorii Brexit ar fi de acord cu această opțiune.

Experții avertizează că abordarea „rezervată” a Partidului Laburist în această privință riscă să ducă la pierderea sprijinului atât în rândul alegătorilor progresiști, cât și în circumscripțiile cunoscute drept „red wall”.

Deși 61% dintre alegători susțin actuala abordare a guvernului în relația cu UE, doar 19% o susțin „puternic”, arată studiul.

„Considerăm că există un risc inerent în soluțiile de compromis”, a declarat Tom Brufatto, director de politici și cercetare la Best for Britain.

Cercetătorii au analizat mai multe scenarii, de la menținerea politicii actuale până la revenirea completă în UE. Reintrarea în uniunea vamală și în piața unică, opțiune respinsă de Partidul Laburist, ar putea redeschide diviziunile politice din trecut și ar ridica probleme legate de suveranitate.

În același timp, strategia laburiștilor de aliniere la standardele europene, fără aderare formală, ar transforma Marea Britanie într-un „importator” de reguli, fără influență în procesul decizional, avertizează analiștii.

În acest context, presiunea politică asupra Partidului Laburist crește, pe fondul unei schimbări vizibile de opinie în rândul electoratului britanic în privința relației cu Uniunea Europeană.

Editor : Ș.A.

