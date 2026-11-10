Sorina Matei a fost votată de Parlament la şefia Televiziunii Publice, iar Răzvan Dincă la Radioul Public

Sorina Matei, membră din partea AUR în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, a fost votată marţi seară, de plenul reunit al Parlamentului, în funcţia de preşedinte-director general al SRTV, iar Răzvan Dincă, propus de PSD în CA, la şefia Radioului Public. Votul a fost secret, cu bile.

Sorina Matei a obţinut la votul din plenul comun 239 de voturi „pentru” şi 78 de voturi „împotrivă” pentru şefia Televiziunii Publice.

Aceasta a fost susţinută la votul din Consiliul de Administraţie de PSD şi AUR, dar şi de reprezentanţii angajaţilor SRTV. PNL, USR şi UDMR au susţinut pentru funcţia de preşedinte-director general la SRTV pe Adriana Săftoiu.

Răzvan Dincă a primit 252 de voturi „pentru” şi 65 de voturi „împotrivă” pentru şefia Radioului Public.

Editor : Sebastian Eduard