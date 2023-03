România are mulți prieteni în Uniunea Europeană care îi susțin aderarea la Schengen, așa că blocajul Austriei frustrează pe mulți, spune șeful Partidului Popular European, Manfred Weber, într-un interviu în exclusivitate cu jurnalistul Digi24, Andreea Popa. Weber spune însă că e greu de anticipat dacă extinderea spațiului de liberă circulație va fi făcută anul acesta.

Manfred Weber, președintele PPE: Am călătorit de la Varna la București. Am văzut cu ochii mei coada, ambuteiajul de la graniță. Am văzut camioanele care așteptau acolo. Aceasta este realitatea în afara Schengen și vrem să o depășim. 26 de țări sunt în favoarea aderării României la Schengen. O singură țară blochează România, adică Austria. Vreau să spun că sunt mulți prieteni, iar acești prieteni se simt cumva frustrați de această situație.

Andreea Popa, jurnalist Digi24: Ar putea România să intre în Schengen până la finalul anului?

Manfred Weber, președintele PPE: Este greu de prezis. Este foarte greu de prezis și nu vreau să creez, din nou, frustrări. De aceea lucrăm din greu. România are mulți prieteni. Klaus Iohannis lucrează din greu, premierul lucrează din greu pentru îndeplinirea obiectivului.