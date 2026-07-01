Avertismentul lui Manfred Weber: UE se îndreaptă spre un „conflict” comercial cu China dacă nu se ajunge la un acord până în toamnă

Uniunea Europeană se îndreaptă către o „fază de conflict” cu Beijingul, dacă nu va ajunge la un acord până în toamnă pentru a reduce deficitul comercial în continuă creștere, a declarat Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, în cadrul emisiunii Europe Today, relatează Euronews.

Comisarul UE pentru comerț, Maros Sefcovic, a declarat luni că Bruxelles-ul își propune să ajungă la un acord cu China până în octombrie pentru a remedia dezechilibrele comerciale, pe fondul îngrijorării crescânde că supracapacitatea industrială chineză subminează industriile europene, care se confruntă deja cu dificultăți. Bruxelles-ul solicită rezultate concrete, în timp ce pregătește noi instrumente de apărare.

„Trebuie să ne schimbăm radical abordarea față de China”, a declarat el pentru Euronews. „Avem nevoie de condiții de concurență echitabile, în care să clarificăm faptul că subvențiile nu pot face parte dintr-o economie de piață liberă”.

Europa este din ce în ce mai îngrijorată de un „șoc chinezesc 2.0”, existând temeri că supracapacitatea industrială a Beijingului — de la bunuri de consum ieftine până la vehicule electrice — va submina poziția producătorilor europeni și va pune în pericol locurile de muncă prin concurență neloială.

„Chinezii trebuie să înțeleagă acest lucru (...) nu putem permite așa ceva”, a declarat Weber.

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă dezechilibrele comerciale nu ar fi rezolvate până în octombrie, liderul conservatorilor europeni a declarat pentru Euronews că UE ar intra într-o „fază de conflict” cu China.

Weber conduce puternicul grup Partidul Popular European din Parlamentul European și este membru al partidului german CDU, același partid din care fac parte și președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și cancelarul Friedrich Merz.

UE se află într-o situație delicată, încercând să găsească un echilibru între evitarea unui război comercial și adoptarea unei politici comerciale mai defensive, pentru a asigura companiilor europene posibilitatea de a concura în condiții echitabile.

Pentru a proteja mai bine piața unică europeană, liderii UE i-au solicitat președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, să revizuiască instrumentele de apărare comercială ale Uniunii și să ia în considerare adoptarea unor noi instrumente. Cu toate acestea, la summitul din luna mai, liderii nu au menționat în mod explicit China, ceea ce reflectă divergențele privind modul în care Uniunea ar trebui să-și gestioneze relația cu Beijingul.

În timp ce prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a susținut că țara condusă de Xi Jinping ar trebui privită ca un partener și a efectuat mai multe vizite la Beijing în ultimii doi ani, Franța pledează pentru o „preferință europeană” mai puternică în industriile strategice.

Germania, cea mai mare economie a UE și cel mai important centru industrial al acesteia, este considerată pe scară largă drept țara decisivă în stabilirea măsurii în care blocul este dispus să-și înăsprească poziția față de Beijing.

Printre măsurile aflate în discuție se numără un „mecanism de diversificare” menit să încurajeze întreprinderile din UE să-și reducă dependența de furnizorii chinezi.

Comisia ia în considerare, de asemenea, un „mecanism de solidaritate” menit să sprijine statele membre și sectoarele industriale cele mai afectate de concurența chineză sau cele care ar putea face obiectul unor măsuri de retorsiune din partea Chinei.

Pentru liderii europeni, luna octombrie s-ar putea dovedi un moment decisiv.

Acest lucru ar putea marca începutul unei reechilibrări mult așteptate, după ani de frustrare cauzată de eșecul Chinei de a remedia ceea ce UE consideră a fi un deficit comercial nesustenabil — sau o nouă amânare a contramăsurilor, pe care Beijingul ar putea-o interpreta ca un semn de slăbiciune.

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Editor : A.M.G.