Maria Zaharova spune că Aliații vor să preia controlul Balcanilor: „NATO încearcă să sufoce Serbia ca un boa constrictor”

Rusia a acuzat joi NATO că strânge Serbia „ca un boa constrictor”, citând un exerciţiu militar comun care are loc acolo ca dovadă a unei încercări de a subjuga ţara din partea alianţei militare occidentale, relatează Reuters.

Serbia afirmă că exerciţiul anual „Platinum Wolf”, care a început pe 1 iunie cu sprijinul Comandamentului European al SUA, are ca scop schimbul de bune practici şi „îmbunătăţirea competenţei şi a înţelegerii reciproce” a ţărilor participante, printre care se numără opt membri NATO.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a declarat că NATO doreşte să preia controlul asupra Balcanilor şi să îndepărteze Serbia de Rusia.

„Îi înfăşoară pe sârbii în spirala iubirii lor ca un boa constrictor”, a comentat ironic Zaharova.

Rusia are, în mod tradiţional, relaţii puternice cu Serbia, care a fost supusă unei campanii de bombardamente NATO în timpul războiului din Kosovo din 1999.

Serbia şi-a depus candidatura la UE, dar nu şi la NATO, declarându-se neutră militar. Serbia a aderat însă la Parteneriatul pentru Pace al NATO în 2006, la câteva luni după desprinderea Muntenegrului. Acesta este principalul cadru de cooperare al Belgradului cu NATO. În 2015, Serbia şi NATO au convenit asupra unui Plan de acţiune individual de parteneriat (IPAP), cel mai avansat instrument de cooperare disponibil pentru un stat care nu doreşte aderarea la NATO. Astfel, armata sârbă participă la exerciţii comune, programe de instruire şi cooperare tehnică cu NATO. În acelaşi timp, Serbia menţine relaţii militare şi cu Rusia şi China, încercând să păstreze un echilibru diplomatic.

Editor : Sebastian Eduard