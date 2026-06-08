Marina Iranului, lovită de sancțiunile UE. Este prima dată când blocul comunitar aplică sancțiuni privind libertatea de navigație

UE a folosit noul său regim de sancțiuni privind libertatea de navigație pentru a viza Iranul din cauza amenințărilor la adresa traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz – inclusiv controlul navelor și impunerea de taxe de tranzit vaselor cărora li se permite trecerea, informează Euractiv.

Măsurile restrictive îi vizează pe comandanții locali ai Marinei Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGCN), care, conform deciziei UE de includere în lista de sancțiuni, „a preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz și a implementat un sistem de taxe”.

Restricțiile iraniene privind transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz – în urma conflictului cu SUA, Israel și actorii regionali – au declanșat un șoc energetic în economiile UE, determinând blocul comunitar să își extindă regimul de sancțiuni în luna mai pentru a-i viza pe cei implicați în împiedicarea tranzitului legal și a libertății de navigație pe această cale de tranzit strategică.

„Miniștrii au fost clari astăzi că acțiunile Iranului sunt inacceptabile”, a declarat Kaja Kallas, șefa afacerilor externe a UE, la o reuniune a miniștrilor europeni ai Apărării din Cipru.

„Ca răspuns, statele membre ale UE au aprobat astăzi, la Bruxelles, sancțiuni împotriva persoanelor și entităților iraniene implicate în perturbarea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat ea, adăugând că este prima dată când UE aplică noul său regim de sancțiuni privind libertatea de navigație.

UE i-a acuzat pe comandanții Marinei iraniene de instituirea unei blocade care „verifică navele și stabilește cărora li se permite să tranziteze strâmtoarea, uneori după plata taxelor”.

„Marina IRGC subminează libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz prin aplicarea unui sistem de taxe și prin amenințarea, hărțuirea și atacul a numeroase nave comerciale din regiune”, se arată într-un comunicat al Consiliului UE.

Mohammad Akbarzadeh, un comandant local al Marinei, a fost sancționat cu înghețarea activelor și interdicția de călătorie pentru că a amenințat „că va folosi rachete sau drone împotriva navelor care tranzitează strâmtoarea”.

Hamid Hosseini, reprezentant comercial și oficial al Uniunii Exportatorilor de Petrol, Gaze și Produse Petrochimice din Iran, este, de asemenea, sancționat pentru promovarea politicii de taxare.

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Editor : Ș.R.