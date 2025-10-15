Live TV

Mașini incendiate la o manifestație pro-Palestina în Barcelona. Jandarmii au folosit sprayuri cu piper pentru a dispersa protestatarii

Protests against Israel's attacks on the Global Sumud Flotilla in Barcelona
Manifestație pro-Palestina în Barcelona. Sursa: Profimedia

Protestatarii au mărșăluit miercuri, 15 octombrie, pe străzile Barcelonei, în cadrul unei greve de 24 de ore, care, potrivit organizatorilor, a fost organizată pentru a manifesta împotriva „genocidului din Palestina”. Mitingul a devenit violent, poliția anti-revoltă fiind nevoită să folosească spray cu piper împotriva protestatarilor, în timp ce mai multe vehicule au fost incendiate, anunță Catalan News. 15 persoane au fost arestate.

 

Demonstrația a aruncat capitala catalană în haos, trenurile, metrourile și autobuzele circulând după un orar redus, cu un serviciu normal stabilit la maximum 66%.  

Protestatarii au blocat principalele drumuri de acces în și dinspre portul comercial al Barcelonei. Apoi, au mărșăluit în zona principală a orașului. Manifestanții au vandalizat vitrinele unor magazine celebre, pe care le-au acuzat că sunt „complice la genocid”. 

Ulterior, au încercat să rupă cordonul de jandarmi, care au ripostat în forță, încercând să-i oprească pe protestatari utilizând spray-uri cu piper. De asemenea, mai mulți manifestanți au fost reținuți de poliție după ce au dat foc unor autoturisme, pe care le vandalizaseră mai întâi, scriind cu vopsea roșie pe parbriz: Eliberați Gaza”.

Protestul a început de la primele ore ale dimineții, când mii de studenți au blocat traficul în centrul orașului Barcelona, în jurul Placa Universitat, ca parte a grevei generale de solidaritate cu Palestina care are loc în toată țara.

După ce au mers pe Gran Via până la gara Sants, demonstranții au încercat să acceseze gara, însă au fost opriți de poliție. Peste o sută de ofițeri în echipament anti-revoltă au atacat protestatarii, dispersând complet grupul și mulțimea în cartierul din apropiere, anunță Catalan News.

Protestatarii au aruncat cu pietre în oamenii legii și au blocat străzile cu mai multe containere. Demonstranții, majoritatea studenți, purtau un banner mare cu sloganul „Împotriva imperialismului genocid. Palestina liberă”.

În urma protestului, traficul a fost deviat.

