Două turnuri de răcire ale fostei centrale nucleare din orașul german Gundremmingen, situat în Bavaria, au fost demolate în mod controlat sâmbătă la prânz. Această operațiune face parte din procesul de renunțare la energia nucleară al Germaniei, relatează Euronews.

Instalația a reprezentat un punct de referință important în oraș timp de aproape șase decenii, creând numeroase locuri de muncă noi și stimulând economia locală.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În cadrul procesului de renunțare la energia nucleară și în conformitate cu politica germană de tranziție energetică, centralele nucleare Gundremmingen, Brokdorf și Grohnde au fost deja dezafectate în decembrie 2021.

Închiderea centralei a fost o lovitură grea, și totuși mii de oameni s-au adunat pentru a urmări demolarea celor două turnuri.

Municipalitatea, care se pregătise pentru o mulțime numeroasă de spectatori, a instituit o zonă restricționată în jurul centralei.

Potrivit companiei energetice RWE, demolarea a putut fi observată din diferite puncte de observație din regiune. Unele pub-uri au organizat chiar și „petreceri publice pentru vizionarea demolării”.

Aproximativ 56.000 de tone de beton s-au prăbușit în câteva secunde. După demolarea de sâmbătă, lucrările de desființare a centralei vor continua, conform presei locale, finalizarea fiind prevăzută pentru 2040.

Citește și:

Peste jumătate din populaţia Germaniei susţine revenirea la energia nucleară

Germania se opune inițiativei UE pentru finanțarea de proiecte din domeniul energiei nucleare

Editor : A.M.G.