Noua șefă a serviciului secret britanic MI6 avertizează asupra amenințării „agresive, expansioniste și revizioniste” a Rusiei

Blaise Metreweli, prima femeie șefă a MI6

Șefa Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii, serviciul de spionaj extern cunoscut sub numele de MI6, va avertiza că Rusia reprezintă o amenințare „agresivă, expansionistă și revizionistă”, în primul său discurs de la preluarea funcției, care are loc luni, 15 decembrie. Blaise Metreweli l-a înlocuit pe Richard Moore în octombrie, devenind prima femeie șefă a MI6 - o funcție cunoscută public sub numele de cod „C” - în istoria de 116 ani a serviciului, anunță Reuters.

„Putin nu ar trebui să aibă nicio îndoială, sprijinul nostru este durabil. Presiunea pe care o exercităm în numele Ucrainei va fi susținută”, va declara Metreweli luni, potrivit unor extrase din discursul său. „Exportul haosului este o caracteristică, nu o eroare, a abordării rusești în ceea ce privește angajamentul internațional, și ar trebui să fim pregătiți ca acest lucru să continue până când Putin va fi forțat să-și schimbe calculele”.

Marea Britanie a sancționat mai multe personalități din lumea afacerilor, lideri politici, companii, nave și entități rusești, inclusiv întreaga agenție de informații militare GRU, de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

În weekend, Germania a găzduit delegații din SUA și Ucraina pentru discuții privind un acord de încetare a focului, înaintea summitului de luni de la Berlin, la care vor participa lideri europeni.

Metreweli va sublinia, de asemenea, necesitatea intensificării utilizării tehnologiei pentru a combate amenințările la adresa securității Regatului Unit, inclusiv terorismul și războiul informațional.

„Stăpânirea tehnologiei trebuie să pătrundă în tot ceea ce facem. Nu doar în laboratoarele noastre, ci și pe teren, în meseria noastră și, mai important, în mentalitatea fiecărui ofițer. Trebuie să fim la fel de confortabili cu liniile de cod pe cât suntem cu sursele umane, la fel de fluenți în Python pe cât suntem în mai multe limbi”, va afirma ea.

Richard Knighton, șeful forțelor armate britanice, va solicita, de asemenea, într-un discurs separat luni, o abordare „a întregii societăți” în materie de apărare, în contextul incertitudinii și al amenințărilor crescânde, și va sublinia probabilitatea crescută ca Rusia să invadeze o țară NATO.

