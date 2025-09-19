Live TV

Șeful MI6 nu vede nicio dovadă că Putin ar dori să negocieze pacea în Ucraina. „Ne duce de nas"

Data publicării:
Șeful M6, Richard Moore.
Șeful M6, Richard Moore. Foto: Profimedia

Nu există „absolut nicio dovadă” că preşedintele rus Vladimir Putin doreşte să negocieze pacea în Ucraina, a declarat vineri şeful serviciului britanic de informaţii externe, potrivit AP, preluată de News.ro. Richard Moore, şeful MI6, a declarat că Putin „ne duce de nas".

„El încearcă să-şi impună voinţa imperială prin toate mijloacele pe care le are la dispoziţie. Dar nu poate reuşi”, a spus Moore. „Sincer vorbind, Putin a muşcat mai mult decât poate mesteca. Credea că va obţine o victorie uşoară. Dar el – şi mulţi alţii – au subestimat ucrainenii”.

Moore a vorbit la consulatul britanic din Istanbul, după cinci ani în funcţia de şef al MI6. El părăseşte postul la sfârşitul lunii septembrie. Agenţia va avea atunci prima femeie şef.

În timpul mandatului său, Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, un război care a făcut zeci de mii de victime şi care continuă să facă ravagii, în special în estul Ucrainei.

Moore a spus că invazia a întărit identitatea naţională ucraineană şi a accelerat traiectoria sa către vest, precum şi a împins Suedia şi Finlanda să adere la NATO.

„Putin a încercat să convingă lumea că victoria Rusiei este inevitabilă. Dar minte. Minte lumea. Minte poporul său. Poate că minte chiar şi pe sine însuşi”, a declarat Moore într-o conferinţă de presă.

Referindu-se la omul de ştiinţă rus Ivan Pavlov, care a condiţionat câinii să răspundă la un clopoţel, Moore a spus că un telefon de la preşedintele rus era „echivalentul clopoţelului lui Pavlov din Kremlin, care provoacă un comportament învăţat de a-i spune lui Putin orice crede sistemul că vrea să audă”.

El a spus că Putin „pune o ipotecă pe viitorul ţării sale pentru propria moştenire personală şi o versiune distorsionată a istoriei”, iar războiul „accelerează acest declin”.

Moore, care anterior a ocupat funcţia de ambasador al Regatului Unit la Ankara, capitala Turciei, a adăugat că „puteri mai mari decât Rusia nu au reuşit să subjuge puteri mai slabe decât Ucraina”.

Analiştii spun că Putin crede că poate depăşi angajamentul politic al partenerilor occidentali ai Ucrainei şi că poate câştiga un război de uzură prelungit, epuizând armata mai mică a Ucrainei cu ajutorul superiorităţii numerice.

Între timp, Ucraina se grăbeşte să-şi extindă cooperarea în domeniul apărării cu alte ţări şi să obţină investiţii de miliarde de dolari în industria sa internă de armament.

Şeful serviciului de informaţii a făcut această declaraţie în contextul în care MI6 a lansat un portal web ascuns pentru a permite potenţialilor furnizori de informaţii să contacteze serviciul.

Denumită „Silent Courier”, platforma de mesagerie securizată are ca scop recrutarea de noi spioni pentru Marea Britanie, inclusiv în Rusia.

 

Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Digi Sport
Americanii: ”Simona Halep se confruntă cu dificultăți”
Descarcă aplicația Digi Sport
