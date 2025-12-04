Live TV

„Un eșec lamentabil din partea Regatului Unit”. Noi dezvăluiri despre cât de ușor a fost țintit Serghei Skripal de asasinii lui Putin

Ruși suspecți în tentativa de asasinat Skripal
Cei doi suspecți ruși în otrăvirea lui Skripal și a fiicei sale. Foto: Guliver/GettyImages

Este de așteptat ca serviciul de securitate intern al Marii Britanii, MI5, să fie criticat într-o nouă anchetă, pentru că l-a lăsat „alarmant de accesibil” asasinilor trimiși de președintele Putin pe un fost spion rus vizat de otrăvirea cu noviciok de la Salisbury. Serghei Skripal și fiica sa, Iulia, au fost otrăviți cu agentul neurotoxic de uz militar în martie 2018, într-un atac care ar fi putut ucide mii de oameni, subliniind o „lipsă de respect grotescă pentru viața umană” din partea autorilor, scrie The Times.

Atacul, soldat cu o persoană ucisă, mai multe grav bolnave și peste 80 în spital, a fost descris ca fiind „prevenibil”, pentru că autoritățile nu au instituit măsuri de securitate de bază pentru a-l proteja pe Serghei Skripal, un fost ofițer de informații rus care a spionat pentru MI6.

O anchetă publică privind moartea lui Dawn Sturgess, care a fost expusă la noviciok la patru luni după atacul inițial, este așteptată joi să critice MI5 pentru că nu a reușit să-i protejeze pe Skripal și pe publicul larg de a deveni victime colaterale. Se așteaptă ca serviciile de securitate să se asigure că există protecții mai puternice pentru alți foști agenți ruși.

Se așteaptă ca miniștrii să anunțe noi sancțiuni specifice împotriva cetățenilor ruși după publicarea raportului.

Guvernul consideră că otrăvirea lui Skripal a fost aprobată personal de președintele rus. Skripal a mai spus că el crede că Putin a comandat atacul, declarând anchetei că „dacă [guvernul rus] vrea să vă omoare, va găsi o cale oriunde”.

Cu toate acestea, ancheta publică a aflat că era o „țintă ușoară”. Deși Skripal era o țintă „clară și evidentă”, fiind un important membru al serviciilor secrete, considerat trădător de Putin, el a fost relocat sub propriul său nume în Salisbury, după un schimb de prizonieri.

Locuia într-o proprietate ușor accesibilă, situată într-o fundătură, mai degrabă decât într-o comunitate închisă cu intrări securizate, nu folosea sisteme de securitate de bază, cum ar fi o alarmă, și refuzase o ofertă de supraveghere video. Folosea un telefon fix pentru a discuta despre mișcările sale.

Michael Mansfield KC, avocatul care reprezintă familia lui Sturgess, a declarat în cadrul anchetei publice: „Mișcările familiei Skripal, plus accesibilitatea spațiilor – ținte sigure”.

„Acest lucru ar fi trebuit prevăzut de cei responsabili de protecția lor și a publicului.”

El a spus că Skripal era un „om marcat, identificat de Putin drept un trădător al serviciilor secrete occidentale”.

Chiar dacă era în pericol, poliția locală a aflat că Skripal era un agent dublu rus cunoscut abia după ce l-a căutat pe Google după otrăvire, în timp ce a folosit Wikipedia pentru a găsi informații imediat după atac.

Sturgess s-a prăbușit în Amesbury, la aproximativ 18 kilometri de Salisbury, și nu și-a mai recăpătat cunoștința după ce partenerul ei, Charlie Rowley, a găsit dozatorul de noviciok aruncat, sub formă de parfum, și i l-a făcut cadou.

Andrew O'Connor KC, avocatul anchetei, a declarat că aceasta pare a fi o victimă nevinovată prinsă în mijlocul unei „tentative internaționale de asasinat ilegale și scandaloase”.

Agenți ai serviciilor secrete GRU din Rusia sunt acuzați că s-au dat drept turiști pentru a călători la Salisbury și a plasa niște noviciok la ușa lui Skripal. El și Iulia s-au îmbolnăvit grav, dar și-au revenit. Procurorii au autorizat acuzațiile împotriva a trei bărbați - Anatolii Cepiga, Alexander Mișkin și Denis Sergheev - care au fugit din țară.

Mansfield a întrebat de ce lui Skripal nu i s-a atribuit o identitate diferită, într-o locație necunoscută și variată, și de ce autoritățile britanice nu au efectuat verificări amănunțite ale cererilor de viză pentru a descoperi agenți care călătoresc sub nume false cunoscute.

S-a considerat prea periculos ca Skripal să depună mărturie în cadrul anchetei, dar într-o declarație a spus că i s-a oferit protecție, inclusiv schimbarea numelui, dar „nu s-a sugerat niciodată că aceasta este o opțiune necesară și am decis să nu o fac”. De asemenea, a refuzat o ofertă de supraveghere video „pentru că nu voiam să-mi fac casa vizibilă sau să trăiesc sub supraveghere”.

În discursul său de încheiere, Mansfield a declarat: „Afirmăm că a existat un eșec lamentabil din partea guvernului Regatului Unit în protejarea publicului.”

Un „dezastru major”, în care mii de oameni ar fi putut muri din cauza contactului cu agentul neurotoxic, a fost evitat prin noroc, a spus el, adăugând: „Evident, ceea ce s-a întâmplat în Salisbury și efectul de domino din Amesbury putea fi prevenit”.

Mansfield a susținut că era „evident în mod evident” că un atac era posibil, având în vedere istoricul operațiunilor rusești în Regatul Unit, cum ar fi otrăvirea fostului spion rus Alexander Litvinenko în 2006.

Operațiune de spionaj a Kremlinului vizând disidenții ruși, descoperită în Marea Britanie

