Președintele Serbiei, despre criza din Iran: CIA și Mossad intervin la Teheran cu tactici din 1953

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a susţinut în această săptămână că Agenţia Centrală de Informaţii a Statelor Unite (CIA) şi serviciul de informaţii israelian Mossad ar interveni în situaţia internă din Iran, folosind tactici similare celor din Operaţiunea Ajax din 1953, când CIA şi serviciile britanice au orchestrat răsturnarea guvernului iranian pentru consolidarea puterii şahului Reza Pahlavi. El a făcut această declaraţie într-un interviu pentru televiziunea sârbă Pink TV.

Vučić i-a îndemnat pe oameni să citească cărţile „Operation Ajax” şi „All the Shah’s Men”, ambele descriind lovitura de stat din 1953 orchestrată de CIA şi MI6, pentru a înţelege ceea ce el consideră o „repetare a aceluiaşi model istoric”. „All the Shah’s Men” este o carte de non-ficţiune publicată în 2003, care detaliază acest episod istoric al implicării serviciilor de informaţii occidentale în Iran, notează News.ro.

„Priviţi astăzi cum Mossad şi CIA folosesc aceeaşi reţetă după 73 de ani”, a spus Vučić, sugerând că evenimentele recente din Iran ar fi influenţate de aceste servicii de informaţii, într-un mod comparabil cu operaţiunea din 1953.

Declaraţiile sale au generat controverse în Serbia şi în regiune. Critici şi analişti politici locali au avertizat că astfel de afirmaţii ale unui şef de stat pot tensiona relaţiile externe, în special cu statele vizate implicit - Statele Unite şi Israel - şi pot afecta poziţia diplomatică a Serbiei.

Contextul istoric: Operaţiunea Ajax (denumirea codificată a loviturii de stat din 1953) a fost o operaţiune secretă orchestrată de CIA şi serviciile britanice pentru a răsturna guvernul premierului iranian Mohammad Mosaddegh şi a consolida puterea şahului Mohammad Reza Pahlavi. Această intervenţie are o moştenire durabilă în politica din Orientul Mijlociu şi este frecvent citată în discuţiile despre influenţa serviciilor de informaţii occidentale în regiune.

